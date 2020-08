Zoekend AZ verliest eerste oefenwedstrijd tegen Eredivisie-ploeg

AZ heeft zijn eerste oefenwedstrijd tegen een club uit de Eredivisie verloren. In Stadion Galgenwaard ging de nummer twee van afgelopen seizoen met 1-0 onderuit tegen FC Utrecht. Simon Gustafson nam al vroeg in de wedstrijd het enige doelpunt voor zijn rekening.

Voor beide teams betekende het de eerste oefenwedstrijd tegen een competitiegenoot; FC Utrecht had al eerder in de voorbereiding gespeeld tegen Royal Antwerp FC (0-0) en Racing Genk (3-3), terwijl AZ alleen nog tegen Genk oefende (0-1 nederlaag). De Domstedelingen waren de bovenliggende partij in de eerste helft en leidden halverwege verdiend door een doelpunt van Gustafson. De Zweedse middenvelder verschalkte doelman Marco Bizot met een knap schot uit de draai, na voorbereidend werk van Sean Klaiber en Gyrano Kerk.

?? Straks thuis op de bank nog even snel opzoeken welke speler nu precies met welk rugnummer speelt vandaag? Dat kan! ??#fcutrecht #utraz #oefenwedstrijd pic.twitter.com/ADmaV8wnYT — FC Utrecht (@fcutrecht) August 1, 2020

FC Utrecht was de wedstrijd overigens ook begonnen met meer bekende gezichten dan AZ. Trainer John van den Brom liet de meeste van zijn beoogde basisspelers starten, terwijl collega Arne Slot bij AZ vooral koos voor jonge talenten. Adrián Dalmau had nog in de eerst helft voor een grotere marge kunnen zorgen, maar de spits van FC Utrecht had het vizier niet op scherp staan.

Direct na de onderbreking maakten onder anderen Jonas Svensson, Thomas Ouwejan, Teun Koopmeiners, Dani de Wit, Oussama Idrissi en Zakaria Aboukhlal hun opwachting bij AZ, terwijl bij FC Utrecht rond het uur alle veldspelers werden vervangen. Tussen de vele wisselingen door had de lat de 2-0 van Django Warmerdam in de weg gezeten. In het laatste halfuur waren kansen voor beide doelen schaars en vielen er geen doelpunten meer.