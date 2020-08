Oefenduels Keuken Kampioen Divisie: SC Cambuur en NAC stunten

De officieuze terugkeer van het Nederlandse voetbal is een feit. In dit artikel kun je het oefenprogramma, de resultaten en de doelpuntenmakers van Keuken Kampioen Divisie-clubs in de zomermaanden op je gemak teruglezen. De competitie gaat op 28 augustus weer van start.

JONG AZ

Jong AZ - Koninklijke HFC (1 augustus, afgelast)

Jong Ajax - Jong AZ (8 augustus)

Jong AZ - Jong FC Utrecht (15 augustus)

Jong AZ - AFC Amsterdam (22 augustus)

JONG AJAX

Almere City FC - Jong Ajax 2-0 (1 augustus)

Kaandorp, Goselink

Jong Ajax - Jong AZ (8 augustus)

Jong Ajax - Jong FC Utrecht (12 augustus)

ALMERE CITY FC

DWS - Almere City FC 0-6 (15 juli)

Bouyaghlafen (2x), Goselink, Mirani, Bensabouh, Kosiah

Almere City FC - Jong FC Utrecht 1-0 (24 juli)

Alhaft

Almere City FC - Jong Ajax 2-0 (1 augustus)

Kaandorp, Goselink

Almere City FC - ADO Den Haag (8 augustus)

Almere City FC - RKC Waalwijk (14 augustus)

Almere City FC - FC Den Bosch (20 augustus)

Almere City FC - FC Groningen (22 augustus)

SC CAMBUUR

SC Cambuur - ONS Sneek 11-0 (9 juli)

Oratmangoen (3x), Jacobs (2x), Breij, e.d., Kallon, Mühren, Korte, Van der Kaap

SC Cambuur - Harkemase Boys 4-1 (16 juli)

Korte (2x), Jacobs, Maulun

SC Cambuur - PEC Zwolle 2-0 (1 augustus)

Mühren, Korte

FC Emmen - SC Cambuur (7 augustus)

SC Cambuur - FC Volendam (14 augustus)

SC Cambuur - FC Dordrecht (22 augustus)

DE GRAAFSCHAP

De Treffers - De Graafschap 1-4 (21 juli)

Seuntjens (2x), Hamdaoui, Konings

De Graafschap - Helmond Sport 3-1 (25 juli)

Baas, Konings, Mystakidis; Duivenstijn

De Graafschap - FC Eindhoven 1-0 (30 juli)

Seuntjens

De Graafschap - FC Volendam (9 augustus)

De Graafschap - SC Heerenveen (15 augustus)

De Graafschap - Heracles Almelo (22 augustus)

FC DEN BOSCH

FC Den Bosch - Nivo Sparta 9-0 (18 juli)

Miedema (3x), Klas (2x), Jornkamp, Green, Meerveld, Bolsius

FC Den Bosch - De Treffers 5-0 (25 juli)

Meerveld (2x), Bolsius, Miedema, Felida

FC Den Bosch - Roda JC Kerkrade (8 augustus)

SV TEC - FC Den Bosch (11 augustus)

FC Den Bosch - Focus on Football (15 augustus)

Almere City FC - FC Den Bosch (20 augustus)

FC DORDRECHT

Fortuna Sittard - FC Dordrecht 2-1 (25 juli)

Agrafiotis

ASWH - FC Dordrecht 1-0 (1 augustus)

FC Dordrecht - NAC Breda (9 augustus)

FC Dordrecht - Excelsior Maassluis (15 augustus)

SC Cambuur - FC Dordrecht (22 augustus)

FC EINDHOVEN

De Graafschap - FC Eindhoven 1-0 (30 juli)

Seuntjens

Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven (3 augustus)

MVV Maastricht - FC Eindhoven (8 augustus)

FC Eindhoven - FC Eindhoven AV (11 augustus)

TOP Oss - FC Eindhoven (14 augustus)

FC Eindhoven - Jong PSV (17 augustus)

VV Katwijk - FC Eindhoven (22 augustus)

EXCELSIOR

Excelsior - CKC 10-0 (4 juli)

Niemeijer (2x), Verhaar (2x), Meijer (2x), Zwarts, Sanches Fernandes, Aberkane, e.d.

Royal Antwerp FC (Bel) - Excelsior 2-2 (11 juli)

Mendes Moreira, Verhaar

KRC Genk (Bel) - Excelsior 4-1 (17 juli)

Ómarsson

Excelsior - Jong FC Utrecht 3-2 (25 juli)

Meijer (2x), Verhaar; Mallahi, Acheffay

TOP Oss - Excelsior (8 augustus)

VV Rood Zwart - Excelsior (11 augustus)

Excelsior - Helmond Sport (19 augustus)

GO AHEAD EAGLES

Go Ahead Eagles - Telstar (2 augustus)

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles (8 augustus, 2 wedstrijden van 2x 30 minuten)

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (15 augustus)

FC Twente - Go Ahead Eagles (22 augustus)

HELMOND SPORT

MVV Maastricht - Helmond Sport 0-1 (18 juli)

Amatkarijo

De Graafschap - Helmond Sport 3-1 (25 juli)

Baas, Konings, Mystakidis; Duivenstijn

Helmond Sport - Egalité Academy 2-0 (1 augustus)

Dzepar, Loukili

EVV Echt - Helmond Sport (5 augustus)

Helmond Sport - OSS’20 (8 augustus)

VV Gemert - Helmond Sport (15 augustus)

Excelsior - Helmond Sport (19 augustus)

MVV MAASTRICHT

MVV Maastricht - Helmond Sport 0-1 (18 juli)

Amatkarijo

MVV Maastricht - ADO Den Haag 0-0 (31 juli)

MVV Maastricht - FC Eindhoven (8 augustus)

EHC - MVV Maastricht (11 augustus)

Westerlo (Bel) - MVV Maastricht (15 augustus)

TOP Oss - MVV Maastricht (21 augustus)

SV Meerssen - MVV Maastricht (22 augustus)

NAC BREDA

NAC Breda - BSC Roosendaal 11-1 (24 juli)

Van Hooijdonk (3x), Stokkers (2x), Bohui (2x), Dogan, El Allouchi, Schouten, Reuvers

NAC Breda - Sparta Nijkerk 1-0 (28 juli)

Van Hecke

NAC Breda - SC Heerenveen 1-0 (1 augustus)

Stokkers

NAC Breda - VV Baronie (5 augustus)

FC Dordrecht - NAC Breda (9 augustus)

NAC Breda - ADO Den Haag (15 augustus)

RKC Waalwijk - NAC Breda (18 augustus)

Sparta Rotterdam - NAC Breda (22 augustus)

NEC

NEC - Galacticos Academy (Eng) 8-0 (1 augustus)

Sellouf (2x), Okita (2x), Fase, El Karouani, Tavsan, Odenthal

De Treffers - NEC (4 augustus)

NEC - SC NEC (8 augustus)

VV UNA - NEC (11 augustus)

SV Straelen (Dui) - NEC (15 augustus)

NEC - TOP Oss (18 augustus)

NEC - RKC Waalwijk (22 augustus)

JONG PSV

Jong PSV - Excelsior Maassluis (1 augustus, afgelast)

Jong PSV - KV Kortrijk (Bel) (8 augustus)

Jong PSV - AA Gent Onder-21 (Bel) (14 augustus)

Jong PSV - VVV-Venlo (21 augustus)

RODA JC KERKRADE

Roda JC Kerkrade - Alfa Sport 15-0 (11 juli)

Stassen (3x), Remans (3x), Croux (3x), Milts (2x), Vijgen (2x), Marinus, Alberg

WDZ - Roda JC Kerkrade 1-7 (17 juli)

Goppel (3x), Marzo, Remans, Alberg, Croux

Royal Antwerp FC (Bel) - Roda JC Kerkrade 1-3 (22 juli)

Croux (2x), Goppel

Roda JC Kerkrade - SV Meerssen 2-3 (31 juli)

Keulen, Stassen

Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven (3 augustus)

FC Den Bosch - Roda JC Kerkrade (8 augustus)

Hannover 96 (Dui) - Roda JC Kerkrade (15 augustus)

Tegenstander nnb - Roda JC Kerkrade (22 augustus)

TOP OSS

Cluzona - TOP Oss 1-9 (25 juli)

Leidsman (2x), Snepvangers (2x), Van Nispen, Büttner, Peters, Goselink, David

De Treffers - TOP Oss 0-1 (28 juli)

Peters

Sparta Rotterdam - TOP Oss 3-1 (31 juli)

Büttner

TOP Oss - Excelsior (8 augustus)

TOP Oss - FC Eindhoven (14 augustus)

NEC - TOP Oss (18 augustus)

TELSTAR

Telstar - ADO'20 0-0 (25 juli)

Go Ahead Eagles - Telstar (2 augustus)

Telstar - OFC (4 augustus)

Quick Boys - Telstar (8 augustus)

Telstar - Hollandia (11 augustus)

FC Emmen - Telstar (15 augustus)

Telstar - Sparta Rotterdam (18 augustus)

IJsselmeervogels - Telstar (22 augustus)

Heracles Almelo - Telstar (26 augustus)

JONG FC UTRECHT

SV TEC - Jong FC Utrecht 2-5 (15 juli)

Mallahi, Kasius, Yasar, Tel, Pieters

Vitesse - Jong FC Utrecht 3-3 (18 juli)

De la Vega, Van Butselaar, Mallahi

Almere City FC - Jong FC Utrecht 1-0 (24 juli)

Alhaft

Excelsior - Jong FC Utrecht 3-2 (25 juli)

Meijer (2x), Verhaar; Mallahi, Acheffay

Jong FC Utrecht - Lille OSC B (Fra) 1-1 (30 juli)

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles (8 augustus, 2 wedstrijden van 2x 30 minuten)

Jong Ajax - Jong FC Utrecht (12 augustus)

Jong AZ - Jong FC Utrecht (15 augustus)

FC VOLENDAM

Woudia - FC Volendam 0-6 (18 juli)

Beers (2x), Vlak, Panka, Maloney, Betti

FC Volendam - Vitesse 0-5 (26 juli)

FC Volendam - RKAV Volendam (5 augustus)

De Graafschap - FC Volendam (9 augustus)

SC Cambuur - FC Volendam (14 augustus)

FC Volendam - FC Groningen (21 augustus)

Heracles Almelo - FC Volendam (5 september)

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een oefenwedstrijd? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: [email protected]