'Zo'n Griekse heksenketel is sowieso beter dan ergens spelen op veld zes'

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Bart Schenkeveld, die het voetbalgeluk hervonden heeft in eerst Australië en nu Griekenland.

Door Thijs Verhaar

“Ik zoek de landen wel uit, ja”, grinnikt de 28-jarige verdediger, waarna meteen een nieuw lachsalvo door de telefoon schalt als de journalist opmerkt dat er een hittegolf wordt verwacht in de twee weken dat hij in Nederland verblijft. Schenkeveld heeft net zijn eerste seizoen bij de Griekse grootmacht Panathinaikos achter de rug en verblijft nu even in eigen land om familie en vrienden op te zoeken. Zij krijgen hem op zijn best te zien, want alles gaat hem ver over de Nederlandse landsgrenzen voor de wind nadat hij in zijn laatste jaren in de Eredivisie langzaam maar zeker het plezier in het voetbal verloor. “Inmiddels heb ik drie goede jaren in het buitenland achter de rug en daar werk ik ook hard voor.”

De bij Feyenoord doorgebroken verdediger stond in zijn jonge jaren te boek als een groot talent, maar kreeg te maken met twee zware blessures en kon voor zijn gevoel lange tijd niet voluit gaan en kwam in zeven jaar tijd niet verder dan 110 wedstrijden bij achtereenvolgens Feyenoord, Excelsior, Heracles Almelo en PEC Zwolle. “Ik merkte dat ik achter de feiten aanliep en heb geluk gehad dat ik in Melbourne echt fantastisch begeleid ben door de medische staf. Het is allemaal zo professioneel daar”, verwijst hij naar Melbourne City, dat hoort bij de puissant rijke City Football Group, waarvan Manchester City uiteraard het vlaggenschip is. “De faciliteiten zijn ook in Australië geweldig en ze hebben zo enorm veel medische specialisten in dienst. Daar kan men in Nederland echt niet aan tippen.”

Het was voor Schenkeveld ook een van de redenen om in de zomer van 2017 te kiezen voor het grote avontuur. “In Nederland kwam ik maar niet van mijn pijntjes af en ik wilde ook wel eens wat van de wereld zien. Australië is sowieso een prachtig land en qua lifestyle is Melbourne één van de beste steden ter wereld”, aldus de verdediger, die twee jaar lang een onbetwiste basisspeler was en geen moment spijt had van zijn gedurfde keuze. “Het leven was gewoon top, weet je. Ik ging er helemaal alleen naar toe en heb mezelf daar echt leren kennen. Vanuit de club werd alles voor me geregeld, maar toch ben je op jezelf aangewezen”, vervolgt Schenkeveld, die weer even grijnst als het gesprek komt op zijn Instagram-pagina, waar hij te zien is hoe hij een wedstrijd tennisgrootheid Roger Federer bezocht tijdens de Australian Open. “Ja, qua voetbal heb ik het daar goed gedaan en ook dat soort uitstapjes waren heel mooi om een keer mee te maken.”

Schenkeveld genoot ervan hoe fanatiek de lokale bevolking kan genieten van topsport en miste dat een beetje bij zijn club Melbourne City. Voetbal is Down Under niet de nummer 1 sport, dus zitten de stadions lang niet altijd vol. “De club zelf was super, maar ik begon de echte beleving te missen. Het kwam dus als geroepen dat Panathinaikos interesse in mij toonde.” De twintigvoudig kampioen van Griekenland is bezig aan een heropbouw nadat men de afgelopen jaren afgleed door financiële problemen en mismanagement. Schenkeveld werd als aangewezen man gezien om de defensie aan te sturen en met succes, want de club eindigde dit seizoen als vierde, hetgeen een forse opsteker betekent na de elfde en achtste stek van voorgaande seizoenen. “Met plek 4 we in principe recht op deelname aan de Europa League, maar de club zit nog een schorsing in Europa uit, waardoor het ticket naar de nummer vijf is gegaan.”

Schenkeveld in vroegere tijden, namens PEC Zwolle duellerend met Richairo Zivkovic.

Indien de Griekse club zich volgend seizoen weer bij de beste vier schaart, mag Schenkeveld wel Europa in. Hij heeft nu nog een contract tot de zomer van 2021 en heeft al een aanbieding ontvangen om die verbintenis te verlengen. “Een akkoord hebben we nog niet bereikt, maar ik heb het hier wel goed naar mijn zin. Ik weet ook zeker dat we volgend seizoen nog beter voor de dag zullen komen en ik houd echt van de sfeer hier. Athene is ook een topstad met de historie, de mooie stranden en goede strandfeesten, al krijg ik daar niet veel van mee omdat we voor elke wedstrijd al een dag van tevoren met de hele selectie in een hotel moeten zitten”, legt Schenkeveld uit. “Zo wil de trainer volgens mij het groepsgevoel aanwakkeren en zorgen voor extra focus. Anders zijn de oudere spelers toch weer druk met hun kinderen en verliezen de jonge spelers zich misschien in het nachtleven.”

Hoewel de verdediger zich dus niet heel veel in het sociale leven begeeft, voelt hij wel aan alles hoe zeer het voetbal leeft in de Griekse hoofdstad. “Als ik bij een tolweg sta, is er altijd wel iemand die roept ‘wel winnen, he’. Iedereen spreekt je aan op straat. Zo heb ik dat in Nederland of in Australië nooit meegemaakt, dus dat is heel leuk om te ervaren”, aldus de oud-Feyenoorder, die Panathinaikos ‘op zich goed te vergelijken’ vindt met de Rotterdammers. “Het zijn allebei volksclubs met geweldige supporters. Het verschil is echter dat de mensen hier echt nonstop over voetbal praten en nóg fanatieker zijn.” Schenkeveld denkt dat dit te maken heeft met het verschil in welvaart. “Hier hebben mensen vaak twee banen en dan nog hebben ze weinig geld over. Voetbal is dan hun uitlaatklep en hun trots. Het viel voor hen dan ook heel zwaar dat de competitie zes weken stil kwam te liggen door de uitbraak van corona. Gelukkig konden we het seizoen wel afmaken.”

Fans waren in het restant van de competitie echter niet welkom in de stadions en dat is een groot gemis voor Schenkeveld. Hij zegt zich goed te herkennen in de sfeerfilmpjes van dolenthousiaste fans die het hele stadion op zijn kop zetten. “Ze zijn lekker emotioneel, haha. Het kan echt een heksenketel zijn en dat is wel iets waar je tegen moet kunnen, maar het is sowieso beter dan voetballen op veld zes waar helemaal niemand staat te kijken”, meent de verdediger, die met Yassin Ayoub sinds dit jaar ook een Nederlandse ploeggenoot heeft. “We gaan goed met elkaar om, maar zijn ook weer niet altijd samen omdat hij drie kindjes heeft. Hij heeft me heel vaak gebeld voordat hij in januari de stap maakte. Ik heb hem gezegd dat hij het hier goed naar zijn zin zou hebben en gelukkig is dat ook zo. Hij speelt goed en ik heb hem alles uit kunnen leggen over deze club. We kunnen allebei zeggen dat we van Feyenoord komen en dat is net als Ajax een grote naam in het buitenland. Iedereen hier kent de club.”

Of het ooit tot een terugkeer bij de Rotterdammers komt, durft Schenkeveld nog niet te zeggen. “Ik heb het nu geweldig naar mijn zin bij Panathinaikos en je weet nooit hoe de dingen lopen, maar ergens zou het voor mij wel heel mooi zijn om ooit terug te keren in de Eredivisie.” De 28-jarige verdediger heeft het gevoel dat hij door zijn verbeterde wedstrijdritme en kijkje in andere keukens nu een veel hoger niveau haalt dan in zijn laatste jaren op de Nederlandse velden. “Het zou wel heel mooi zijn om dat te kunnen bewijzen, maar misschien lukt dat ook wel via de Europa League, als we ons daar volgend seizoen voor weten te plaatsen. Panathinaikos heeft de afgelopen jaren ook oefenduels van Feyenoord en Ajax gewonnen, dus het is gewoon een grote club. Ik weet niet of ze kampioen zouden worden in de Eredivisie, maar het is prachtig om voor dit team uit te mogen komen.”