Italiaanse media: Ilicic (32) is helemaal niet geblesseerd en denkt aan stoppen

Josip Ilicic heeft geen enkelblessure, zoals zijn werkgever Atalanta de laatste maand volhield, zo schrijven diverse Italiaanse media. De 32-jarige schaduwspits, die tot aan het uitbreken van het coronavirus in bloedvorm verkeerde, kampt met mentale problemen en overweegt zelfs een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Onder meer Sky Italia, La Repubblica en La Gazzetta dello Sport melden dat Ilicic van Atalanta toestemming heeft gekregen om terug te keren naar zijn thuisland Slovenië, waar de routinier aan zijn herstel mag werken. Ilicic maakte bij de hervatting van het Italiaanse voetbal een vermagerde indruk, hetgeen in verband kan staan met zijn privéproblemen. De Sloveen kwam op 11 juli voor het laatst in actie voor Atalanta en miste de vijf daaropvolgende duels.

‘Ik was bang dat ik nooit meer zou lopen, laat staan voetballen'

Ilicic was dit seizoen een van de drijvende krachten in het Atalanta van trainer Gian Piero Gasperini, dat verrassend derde staat in de Italiaanse competitie en bovendien nog actief is in de Champions League. Ilicic speelde een doorslaggevende rol in het bereiken van de kwartfinale van het miljardenbal, door in het tweeluik met Valencia vijf doelpunten te maken. Op 12 augustus speelt Atalanta in eigen huis tegen Paris Saint-Germain, maar Ilicic zal daar in ieder geval niet bij zijn.

Het is niet voor het eerst dat Ilicic denkt aan het beëindigen van zijn voetballoopbaan. In 2018 moest de aanvallende middenvelder bijna stoppen als gevolg van een bacteriële infectie, waarvan hij ernstig ziek werd. "Op een zeker moment hoopte ik dat ik gewoon weer kon lopen als een normaal persoon, laat staan als voetballer", vertelde hij in november 2018 aan de Corriere dello Sport. "Maar ik heb het allemaal overwonnen."