‘Boze’ Ten Hag moet ingrijpen op Ajax-training in discussie over buitenspel

Ajax verscheen zaterdag op het trainingsveld voor het begin aan de laatste fase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een opvallend moment tijdens de oefensessie was dat trainer Erik ten Hag moest ingrijpen toen er discussie ontstond over een al dan niet in buitenspelpositie gemaakt doelpunt. Ten Hag zegt in gesprek met FOX Sports de reactie goed te vinden, maar vindt tegelijkertijd dat zijn spelers mentaal weerbaar moeten zijn.

Noa Lang schoot in een partijspel na een pass van Van de Beek raak, maar er was twijfel of hij buitenspel had gestaan. Er ontstond een behoorlijke discussie over het doelpunt, dat uiteindelijk werd afgekeurd. “Dat is goed, want je zegt het al: het zijn winnaars. Ze doen er alles aan om te winnen en ze moeten alles beïnvloeden om te winnen. Ze moeten de grenzen opzoeken, wij willen beter worden en dat kan alleen maar als je grenzen verlegt”, geeft Ten Hag te kennen. De verslaggever constateert dat het twintig tot dertig seconden duurde voordat Ten Hag besloot in te grijpen.

Offside? ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 1, 2020

“Op het moment dat het meer over praten gaat dan over voetballen, dan is het moment om in te grijpen. Ik heb liever dat ze het zelf oplossen, want als we straks een wedstrijd spelen, kan ik vanaf de zijkant niet ingrijpen”, benadrukt de trainer van Ajax. Er wordt aangehaald dat hij zijn spelers apart nam om over het voorval te praten. De verslaggever constateert dat Ten Hag een ‘boze’ indruk maakte. “Nou ja, boos. Er is een bepaalde regel, dat ik van mijn team verwacht dat ze weerbaar zijn. Je wilt duidelijk maken hoe ze moeten anticiperen bij discutabele beslissingen van een scheidsrechter of een negatieve opmerking van een medespeler.”

“Je moet doorgaan, je moet als team blijven opereren. Je moet de negatieve beslissing accepteren en verdergaan”, gaat Ten Hag verder. Het verliezende team moest na afloop opdrukken, maar dat had volgens de oefenmeester niks met de discussie te maken. “Omdat ze het potje verloren. Het gaat om het resultaat en zij hebben verloren, maar het kwam wel door mentale zwakte.”