Ten Hag: ‘Eerlijk gezegd hadden wij verwacht dat hij weg zou gaan’

Ajax begon zaterdag aan de laatste fase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Erik ten Hag zag onder meer Hakim Ziyech (naar Chelsea) en Joël Veltman (naar Brighton & Hove Albion) vertrekken en kreeg daar Antony (gekomen van São Paulo), Maarten Stekelenburg (gekomen van Everton) en Mohamed Kudus (gekomen van FC Nordsjaelland) voor terug. De oefenmeester geeft in gesprek met De Telegraaf te kennen dat hij blij is met zijn selectie en merkt op dat alleen de linksbackpositie niet dubbel bezet is.

Voor de vertrokken Veltman hoeft volgens Ten Hag geen vervanger te komen, omdat er centraal achterin met Daley Blind, Lisandro Martinez, Jurriën Timber, Perr Schuurs en Edson Alvarez nog voldoende opties overblijven. Alleen de linksbackpositie is niet dubbel bezet, maar er gaat gekeken worden of dat intern opgelost kan worden. “We hebben natuurlijk een paar opties daar, bijvoorbeeld Martinez en Dest en ik heb nog wel één of twee dingen in gedachten die ik daar ga uitproberen. Maar ondertussen zullen we om ons heen kijken. Alleen is het niet zo eenvoudig om in de kwaliteit die wij zoeken een speler te vinden.”

Verheugde Ten Hag spreekt van ‘meevaller van de dag’ na eerste training

Lees artikel Erik ten Hag toonde zich na de eerste training uitermate content met het feit dat David Neres weer op het trainingsveld stond.

“Dan kun je misschien nog wel een speler vinden die die kwaliteit brengt, maar het is ook lastig voor een nieuwe speler om met Nico (Tagliafico, red.) de concurrentie aan te gaan. Als Nico weggaat, ligt het natuurlijk open en wordt het aantrekkelijker voor een aantal spelers om die stap te zetten”, gaat Ten Hag verder. De oefenmeester vindt het ‘helemaal niet vervelend’ dat de transfermarkt open is tot begin oktober. “Want het is precies hetzelfde als vorig seizoen, maar dan een maand later. Eigenlijk is het gewoon 1 juli. Normaal is de transfermarkt een maand eerder dicht, maar begint het seizoen ook een maand vroeger.”

Met Veltman en Ziyech zijn in de woorden van Ten Hag twee ‘belangrijke spelers’ vertrokken die in het ‘groepje leiders’ zaten. Antony kwam daarvoor terug en de oefenmeester noemt hem na de eerste training ‘levendig en echt aanwezig’. "Verder moeten we gewoon gaan kijken hoe dat proces gaat lopen. Hoe snel hij zich gaat aanpassen. “Daar moeten we hem de tijd voor geven. Hij komt uit een ander werelddeel, komt bij een andere club in een ander land, waar een andere taal wordt gesproken. Dan moeten we kijken hoe snel dat gaat.”

Ten Hag krijgt vervolgens de vraag of Antony de leegte kan opvullen die is ontstaan na het vertrek van Ziyech. “Dat heeft er niks mee te maken. Eerlijk gezegd hadden wij verwacht dat David (Neres, red.) weg zou gaan. Daarop inspelend hebben we hem gehaald. Gelukkig is David er nog”, benadrukt Ten Hag. Neres kampte met een slepende knieblessure, maar tot stond tot vreugde van Ten Hag zaterdag weer op het trainingsveld.