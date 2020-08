De Ligt ontbreekt voor tweede keer op rij; Ronaldo krijgt geen kans op eretitel

b>Matthijs de Ligt maakt zaterdagavond andermaal geen deel uit van de selectie van Juventus, dat het Serie A-seizoen afsluit met een thuiswedstrijd tegen AS Roma. De twintigjarige verdediger was ook al niet van de partij bij de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Cagliari. Ook Cristiano Ronaldo ontbreekt voor het eerst sinds 16 februari (destijds voor het thuisduel met Brescia) in het keurkorps voor het duel met de Romeinen en gaat daardoor in ieder geval geen topscorer van de Serie A worden.

Op de slotdag van de Serie A was er nog een kleine mogelijkheid dat Ronaldo Ciro Immobile kon achterhalen. De spits van Lazio staat momenteel op 35 treffers, terwijl de Portugese aanvaller van Juventus er 4 minder maakte. Ronaldo krijgt in aanloop naar de return van de achtste finale van de Champions League tegen Olympique Lyon van volgende week vrijdag rust, evenals De Ligt die de afgelopen weken met schouder- en hamstringklachten te maken kreeg.

Ook Paulo Dybala en Miralem Pjanic maken geen deel uit van de selectie van Juventus voor het duel met AS Roma. Giorgio Chiellini is daarentegen wel na vier wedstrijden afwezigheid weer van de partij, terwijl ook Merih Demiral zijn rentree kan maken na hersteld te zijn van een kruisbandblessure. Juventus verzekerde zich vorige week al van de Italiaanse landstitel, door een 2-0 overwinning op Sampdoria. In de laatste twee wedstrijden van de Serie A staat er daardoor voor la Vecchia Signora niets meer op het spel.