Eén voornaam kritiekpunt op eerste Nike-thuisshirt van Liverpool

Liverpool heeft zaterdag het thuisshirt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. The Reds ruilen kledingsponsor New Balance in voor Nike, dat een thuisshirt met groenblauwe accenten heeft ontworpen. De kraag en de randen van de mouwen op het tricot van de kampioen van Engeland hebben een groenblauwe kleur gekregen en dat is op social media het voornaamste punt van kritiek op het shirt.

Op de officiële website verklaart Liverpool dat groenblauwe kleur symbool staat voor de stad Liverpool en doet denken aan de schaduw van de zogenaamde Liver Bird die op het Liver Building in het centrum van de stad. “Bij de start van een samenwerking is het belangrijk om maximaal respect te tonen en dat hebben we gedaan door te concentreren op de identiteit van de club. Je hebt daardoor een clean, sterk design, waarvan iedere fan meteen weet dat het bij Liverpool hoort”, laat Scott Munson namens Nike weten.

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit ?? #TellUsNever — Liverpool FC (Premier League Champions ??) (@LFC) August 1, 2020

Liverpool speelde in het verleden vaker in een groenblauw uitshirt, al was dat doorgaans iets donkerder. Er zijn ondanks de verbondenheid met de kleur toch de nodige mensen op social media die kritiek leveren op de keuze voor de groenblauwe accenten. Daar reageren overigens weer andere twitteraars op door te verwijzen naar het logo van Liverpool, waarin de groenblauwe kleur tevens verwerkt is.

Nike heeft na vijf jaar het stokje overgenomen van kledingfabrikant New Balance en het moet nog blijken hoe het uitshirt van de nieuwe kledingsponsor eruit komt te zien. Volgens Engelse media betaalt Nike Liverpool op jaarbasis een kleine negentig miljoen euro, wat een recordbedrag is voor Engelse begrippen. Manchester United ontvangt jaarlijks van kledingsponsor Adidas ruim tachtig miljoen euro en dat was tot de deal tussen Liverpool en Nike een recordbedrag in Engeland.