‘Exorbitante eisen dwarsboomden binnenlandse overstap van Aubameyang’

Het had niet veel gescheeld, of Pierre-Emerick Aubameyang was in januari naar Chelsea verkast. De Daily Mail schrijft dat de entourage van de 31-jarige spits van Arsenal op eigen initiatief contact zocht met the Blues over een pikante overstap binnen de Premier League. Door de exorbitante salariseisen van Aubameyang kwam een transfer naar Chelsea uiteindelijk niet van de grond.

De toekomst van Aubameyang bij Arsenal is al een tijd ongewis, daar zijn contract medio 2021 afloopt en er nog geen overeenkomst is gevonden over een nieuwe verbintenis. Zijn entourage zou in januari naar een oplossing hebben gezocht en gooide een lijntje uit bij Chelsea. The Blues hadden wel oren naar het binnenhalen van de Gabonese spits, maar haakten af toen de salariseisen bekend werden gemaakt.

Aubameyang zou een dusdanig hoog salaris hebben gevraagd, dat hij met een dergelijk contract de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis van Chelsea was geworden. Dat is voorlopig nog Eden Hazard, die tot zijn vertrek naar Real Madrid ruim 220.000 euro per week (11,4 miljoen euro per jaar) zou hebben verdiend. Hij werd gevolgd door N’Golo Kanté en Kepa Arrizabalaga, die 167.000 euro per week (8,7 miljoen euro per jaar) opstrijken.

Arsenal betaalt Aubameyang momenteel een vergelijkbaar salaris met dat van Hazard bij Chelsea, maar de spits is bij een eventueel nieuw contract uit op een forse salarisverhoging. In de onderhandelingen met the Gunners over een langer verblijf verlangde hij naar verluidt een driejarige verbintenis met een weeksalaris van 278.000 euro, wat neerkomt op 14,5 miljoen per jaar. Chelsea is in ieder geval niet van plan om Aubameyang een dergelijk salaris uit te betalen, waardoor de onderhandelingen in januari op niets uitliepen.

Chelsea is ondanks het binnenhalen van Timo Werner nog altijd op zoek naar een spits, maar de naam van Aubameyang verschijnt alleen op de radar als hij van plan is zijn eisen af te zwakken. Arsenal telde in januari 2018 64 miljoen euro neer om de spits over te nemen van Borussia Dortmund. In 108 optredens voor the Gunners was Aubameyang goed voor 68 doelpunten en 15 assists. De 51-voudig international van Gabon kan zaterdagavond zijn eerste hoofdprijs met Arsenal pakken, als er in de finale van de FA Cup afgerekend wordt met - pikant genoeg - Chelsea.