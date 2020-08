Inter werkt aan opmerkelijke ruil met Tottenham

Lazio is van plan om Felipe Caicedo te laten vertrekken. De Ecuadoraanse spits kan in Zuid-Amerika terugkeren bij Boca Juniors en Flamengo, maar heeft met West Ham Unied en Torino ook Europese opties. (Diverse Italiaanse media)

Arsenal is niet van plan om Folarin Balogun zonder slag of stoot te laten vertrekken. De Londenaren hebben Brentford hun vraagprijs van negen miljoen euro bekendgemaakt aan Brentford, dat interesse heeft. (The Sun)