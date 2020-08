Burak Yilmaz (35) heeft eerste avontuur in Europese topcompetitie te pakken

Burak Yilmaz heeft definitief zijn eerste avontuur in een van de vijf Europese topcompetities te pakken. Lille OSC maakt via de officiële kanalen bekend dat de 35-jarige spits zijn handtekening heeft gezet onder een tweejarig contract. Yilmaz wordt overgenomen van Besiktas, waar zijn contract nog doorliep tot medio 2021.

“We willen Burak welkom heten. De club is heel trots en blij om hem in Lille te verwelkomen. Burak is een echte nummer negen, die aanwezig is in het strafschopgebied en kwaliteiten heeft om voor het doel te komen. Hij is een hele ervaren speler en een echte legende in Turkije, waar hij met zijn ervaring voor de vier topclubs in een exclusief gezelschap verkeert. Burak heeft karakter, is een echte strijder en komt nu zijn talent laten zien in de Franse competitie”, geeft Marc Ingla, algemeen directeur bij Lille, te kennen op de website van de Franse club. Lille eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Ligue 1 en zal zodoende volgend jaar actief zijn in de groepsfase van de Champions League.

Dat Yilmaz ondanks zijn doorlopende contract mocht vertrekken bij Besiktas, heeft vermoedelijk te maken met zijn forse salaris. De centrumspits verdiende op jaarbasis ongeveer tweeënhalf miljoen euro en drukte daarmee zwaar op de begroting van Besiktas, dat mede door de gevolgen van de coronacrisis financieel in zwaar weer is beland. Yilmaz moet in Lille de opvolger worden van de met een aflopend contract vertrokken Loïc Rémy en wordt ploeggenoot van landgenoot Mehmet Zeki Çelik en Yusuf Yazici, terwijl les Dogues eerder deze week Sven Botman overnamen van Ajax.

Voor Yilmaz is dit zijn eerste avontuur in een Europese topcompetitie. De 59-voudig international van Turkije begon zijn carrière in eigen land bij Antalyaspor en speelde daarna achtereenvolgens voor Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Sinobo Guoan, opnieuw Trabzonspor en weer Besiktas. Hij was dit seizoen in 25 competitiewedstrijden voor de Zwarte Adelaars goed voor 13 doelpunten en 7 assists en hoopt volgend seizoen tot de EK-selectie van Turkije te behoren.