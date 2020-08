Drie afwezigen bij eerste training van Ajax in laatste fase van voorbereiding

Ajax werkt zaterdagochtend de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen af. De nieuwe aanwinst Antony staat zodoende voor het eerst op het trainingsveld van De Toekomst, terwijl ook Maarten Stekelenburg zijn eerste oefensessie sinds zijn rentree bij de Amsterdammers afwerkt. André Onana, Dusan Tadic en aanwinst Mohammed Kudus zijn zaterdag nog niet van de partij bij Ajax.

Dat Onana, Tadic en Kudus de eerste training zouden overslaan, was al bekend. Het drietal zal komende dinsdag aansluiten bij de selectie van trainer Erik ten Hag. David Neres traint voorlopig nog individueel. De Braziliaanse aanvaller is nog niet volledig hersteld van de knieblessure die hij opliep in het duel met Chelsea (4-4) in december en hem in het restant van het afgelopen afgebroken Eredivisie-seizoen aan de kant hield.

Rondo! Onder het toeziend oog van Bogarde, dus dan doe je wel je best! ?? #ajax pic.twitter.com/QQFFKY1Nzg — Ajax Life (@ajaxlife) August 1, 2020

De voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen is ingedeeld in drie blokken en er is zaterdag een start gemaakt aan de laatste fase. De Amsterdammers beleggen van 15 tot 22 augustus een trainingskamp in Oostenrijk en voor die tijd wordt er nog geoefend tegen RKC Waalwijk en FC Utrecht. In het Alpenland treft Ajax Red Bull Salzburg en een nog nader te bepalen tegenstander, waarna er op 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan de competitie wordt begonnen.