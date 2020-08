Franse media harder voor Mitchel Bakker na ontmoeting met Memphis Depay

Paris Saint-Germain won vrijdagavond ten koste van Olympique Lyon de Coupe de la Ligue, nadat het in de reguliere speeltijd bij 0-0 bleef en les Parisiens aan het langste eind trokken na het nemen van strafschoppen. Met Mitchel Bakker en Memphis Depay stonden er twee Nederlanders binnen de lijnen, maar zij komen er allebei niet al te best vanaf in de beoordelingen van de Franse media.

Bakker had ook al een basisplaats in de finale van de Coupe de France tegen Saint-Étienne (1-0 zege), waarna hij kon rekenen op lovende commentaren vanuit de Franse media. Na het duel met Olympique Lyon wordt er een stuk minder positief gereageerd. Foot Mercato deelt een 4,5 uit aan Bakker. “Hij had geen gemakkelijke avond, was ongelukkig in zijn passing en liet veel ruimte in zijn rug. De gevaarlijkste momenten van Lyon kwamen via zijn kant”, zo luidt de conclusie. Le Parisien komt tot dezelfde beoordeling, terwijl So Foot, France Football en Le Figaro met een 5 iets meer genade tonen.

Marco Verratti speelt met Memphis Depay ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 31 juli 2020

RMC Sports heeft de laagste beoordeling voor Bakker in huis, met een 4. De enige voldoende voor de Nederlandse linksback wordt uitgedeeld door L’Équipe, daar de grootste Franse sportkrant een 6 uitdeelt. De speler aan de zijde van PSG die er in vrijwel alle Franse media slecht vanaf komt, is Mauro Icardi. L’Équipe en Le Parisien geven de Argentijnse spits een 2 voor zijn optreden tegen Olympique Lyon, terwijl France Football, RMC Sports en Foot Mercato met een 3 iets genadiger zijn.

Depay speelde tegen PSG zijn eerste officiële wedstrijd in 229 dagen en krijgt van Foot Mercato een 6 voor zijn optreden. “Hij probeerde constant kansen te creëren en was dicht bij de openingstreffer. Soms liep hij teveel met de bal, waardoor hij een aantal keer onnodig balverlies leed”, luidt het commentaar. Le Parisien is met een 5 minder positief, terwijl Le Figaro zelfs een 4 uitdeelt voor de tachtig minuten die Depay binnen de lijnen stond.

RMC Sports kent wel een krappe voldoende toe aan Depay: 5,5. “Zijn gebrek aan wedstrijdritme was niet te zien in de eerste helft. Door zijn inzet creëerde Olympique Lyon enkele mogelijkheden”, schrijft RMC Sports. Ook France Football heeft een voldoende voor Depay in petto en noteert een 6 voor de Nederlandse aanvaller.