De Telegraaf: Ajax troefde dankzij ‘handigheidje’ Europese top af

Ajax was door ‘een handigheidje’ de immense concurrentie in de strijd om de handtekening van Antony te slim af, zo schrijft De Telegraaf. De komst van de Braziliaan wordt in de zaterdageditie van het dagblad ‘een één-drietje tussen directeur voetbalzaken Marc Overmars, de Braziliaanse voetbalmakelaar Julio Taran van Bertolucci Sports en Revien Kanhai van het Nederlandse bedrijf Forza Sports Group’ genoemd.

Kanhai wist dat Overmars al langer probeerde om Antony naar Ajax te krijgen. Hij liet de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers weten dat hij via Bertolucci Sports een cruciale rol zou kunnen spelen. “Wij zouden een akkoord tussen São Paulo en Ajax kunnen bewerkstelligen. Dat lukte”, legt Kanhai zaterdag in het dagblad uit. “En omdat Antony graag naar Ajax wilde, was een persoonlijke overeenkomst door Ajax ook dichtbij.”



Kanhai speelde eerder ook een belangrijke rol bij de transfers van David Neres en Giovanni, ook spelers van Bertolucci Sports. “Mede dankzij de vooraanstaande positie van Julio Taran en Bertolucci Sports in Brazilië en ons veelvuldige, directe contact met de clubs is deze deal van Antony tot stand gekomen. En daar ben ik trots op, want het is een unieke deal.”

“Het is Ajax weer gelukt om een speler van de buitencategorie te halen, die anders direct naar een topclub in Europa was gegaan.” Antony, voor minstens 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen overgekomen van São Paulo, arriveerde afgelopen zondag in Nederland en werd welkom geheten met een speciaal lied: Bem-vindo Antony. Aanvallers David Neres en Danilo Pereira zijn rappend te horen in het nummer, terwijl ook zangeres Sarita Lorena een bijdrage levert.

Mike Verweij verzekert dat Antony in zijn eerste dagen in Amsterdam een sublieme indruk heeft gemaakt. “De eerste geluiden vanaf De Toekomst zijn sensationeel”, gaf de Ajax-watcher van De Telegraaf vrijdag aan. “Het is een jongen die al twee dagen heeft meegetraind met Jong Ajax. Panna's, aka's, passeerbewegingen: iedereen kijkt zijn ogen uit. Na twee dagen zijn ze er al zeker van dat het een sensatie kan worden.”