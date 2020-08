Reconstructie ED: PSV ontsnapte bij toeval aan mogelijke corona-ramp

PSV zou vrijdagavond de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen spelen, maar de wedstrijd tegen UNA werd een uur voor de start toch nog afgelast. Een jonge speler van de club uit Veldhoven kreeg in de bus op weg naar De Herdgang te horen dat hij positief getest was op het coronavirus. Het Eindhovens Dagblad concludeert op basis van een eerste reconstructie dat PSV bij toeval ‘misschien wel is ontsnapt aan een ramp van enorme proporties’.

“Wat was er gebeurd als hij donderdagmorgen net als tweederde van alle UNA-spelers niet aanwezig was geweest bij de vrijwillige test en frank en vrij tegen PSV had gespeeld?”, zo vraagt het regionale dagblad zich openlijk af. De titel van het artikel liegt er dan ook niet om: ‘PSV ontsnapt puur op basis van toeval aan mogelijke corona-ramp’. De selectie van UNA arriveerde op De Herdgang, maar vanwege de besmetting keerden de spelers al snel weer terug. De besmette speler, die geen klachten had en afgelopen week goed trainde, werd door zijn vader opgehaald.

Is er nog plek voor Cody Gakpo in 4-4-2 bij PSV?

De verscherpte maatregelen van PSV mogen er zijn. De oefenwedstrijden van Jong PSV en PSV Vrouwen zijn afgelast in verband met de corona-maatregelen. PSV kan niet garanderen dat alle spelers corona-vrij zijn en neemt daarom geen enkel risico. De Eindhovenaren spelen per direct geen oefenduels meer met tegenstanders die niet getest zijn en willen ook dat alle eigen spelers getest zijn.

“Dat besluit is genomen in overleg met microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda”, zo maakte PSV al vrijdagavond op de clubsite bekend. “De oplopende cijfers onder met name jongeren hebben we ook meegenomen in de afweging die is gemaakt. Op de korte termijn is dat even vervelend, maar het is beter om nu bij te stellen.” Het Eindhovens Dagblad stelt dat testen op vrijwillige basis op dit niveau niet langer houdbaar lijkt. “De zaak was misschien nog veel slechter afgelopen als de speler zich net als tweederde van de rest van de UNA-selectie niet had laten testen. Hij had dan in de oefenwedstrijd in theorie elf PSV’ers met het coronavirus kunnen besmetten, die in ieder geval een tijdje in onzekerheid hadden gezeten”, somt journalist Rik Elfrink op.

Niet alle spelers van UNA werden voorafgaand aan de oefenwedstrijd dus getest, daar dit op basis van de geldende corona-regels ook niet verplicht is. UNA kreeg echter het verzoek van PSV om zoveel mogelijk spelers tóch te laten testen, maar tweederde van de selectie van de amateurclub was vanwege hun werk niet bij de test aanwezig. Oefenwedstrijden zijn niet in de RIVM-, GGD-, of KNVB-protocollen opgenomen, waardoor verplichte testen niet mogelijk zijn. “Als er gisteravond geen belletje van de dokter was geweest, had de selectie van PSV dus gewoon gevoetbald tegen zestien ongeteste spelers van een amateurclub. Met alle mogelijke gevolgen van dien”, besluit Elfrink.