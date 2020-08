‘Ik zal niet liegen: ik wil Eljero Elia hier ook heel graag zien’

ADO Den Haag wil Eljero Elia deze zomer laten terugkeren. Zo graag dat de club afgelopen maand de 33-jarige vleugelaanvaller met een persoonlijk filmpje probeerde te verleiden. Na het oefenduel met MVV (0-0) van vrijdagavond kreeg Aleksander Rankovic de vraag of er al een streep kan worden gezet door de eventuele komst van Elia. Hoe reëel is het immers dat een kersverse kampioen van Turkije naar de Hofstad komt?

“Je weet het nooit. Ik denk dat iedereen in Den Haag Elia heel graag wil zien. Ik zal niet liegen: ik wil Elia hier ook heel graag zien", vertelt Rankovic in gesprek met FOX Sports. Club en speler spraken al voorzichtig over een hernieuwde samenwerking. “Natuurlijk, dat is ook bekend. Daar kan ik niet omheen. De mensen hier zijn bezig met hem.”

Elia werd met Istanbul Basaksehir onlangs voor het eerst in de clubhistorie kampioen van Turkije. De ervaren aanvaller, die het afgelopen seizoen een rol in de marge speelde, beschikt over een aflopend contract en gaat in september transfervrij vertrekken. Niet alleen ADO heeft interesse: ook voormalig werkgever FC Twente heeft contact gehad met de aanvaller, terwijl Arjen Robben hem voorzichtig polste voor een transfer naar FC Groningen.

Elia zou ook interesse uit Italië genieten, terwijl Turkse media verzekeren dat hij een gevoelige overstap naar stadsgenoot Fenerbahce kan maken. Daar kan ADO zeker financieel niet tegen opboksen, maar Rankovic denkt dat de club wel degelijk een kans maakt. “Ik denk niet dat het om de centjes gaat. Als wij bij Elia het goede gevoel kunnen raken, dan maken wij denk ik wel een kans.”

Elia beraadt zich op zijn toekomst, maar neemt pas aan het einde van het seizoen een beslissing. De buitenspeler speelt met Basaksehir in augustus immers tegen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. Basaksehir verdedigt een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. In een eventuele volgende ronde is waarschijnlijk Manchester United de tegenstander, dat op bezoek bij LASK met 0-5 won, waardoor de return een formaliteit is.