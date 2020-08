Nani neemt revanche en vergalt heldenrol van Kenneth Vermeer

Orlando City heeft zich voor de halve finales van het MLS is Back Tournament geplaatst. Het team van Oscar Pareja was in de kwartfinales van het toernooi te sterk voor Los Angeles FC, ondanks de inspanningen van Kenneth Vermeer. Na een 1-1 stand in de reguliere speeltijd trok Orlando City in de noodzakelijke strafschoppenreeks aan het langste eind.

De eliminatie is een hard gelag voor Los Angeles FC, waar Vermeer een belangrijke rol vervulde. Na iets minder dan een uur spelen maakte Diego Palacios aan de rechterkant van het strafschopgebied een overtreding op Ruan en ging de bal op de stip. Vermeer raadde echter de intenties van Nani, een schot in de linkerhoek, en dat was een cruciaal moment, zo bleek enkele minuten later.

Het eerste schot op doel van Los Angeles FC na zestig minuten spelen was namelijk meteen raak. Na een goede actie van Diego Rossi jegens Sebastián Méndez tikte Bradley Wright-Phillips de bal van dichtbij binnen: 0-1. De voorsprong kon niet tot het laatste fluitsignaal worden behouden: vlak voor tijd kopte Joao Moutinho uit een corner van Nani de gelijkmaker binnen.

In de strafschoppenreeks moest Vermeer het antwoord schuldig blijven op elk van de vijf strafschoppen. De inzet van Jordan Harvey ging tegen de lat, waarna Nani de vijfde nam en oog in oog met Vermeer niet faalde. Minnesota United of San José Earthquakes is is de halve finales de tegenstander. In de andere halve finale wacht Philadelphia Union op de winnaar van het duel tussen New York City FC en Portland Timbers.

De winnaar van de finale, die op 11 augustus wordt gehouden, bemachtigt een ticket voor de CONCACAF Champions League in 2021. Alle wedstrijden in de groepsfase tellen mee voor het reguliere Major League Soccer-seizoen. Het is nog niet bekend wanneer dat hervat kan worden, maar de MLS werkt aan een nieuw speelschema voor na het toernooi in Orlando waarbij wedstrijden weer op de 'ouderwetse' manier gespeeld kunnen worden.