Meesterscout Olsen: ‘Hij wil graag terug naar Ajax als hij wat ouder is’

John Steen Olsen zorgt er al sinds 1995 voor dat veel talenten uit Scandinavië hun eerste buitenlandse avontuur bij Ajax aangaan. De 77-jarige Deen hielp de Amsterdamse club aan onder meer Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen en Kasper Dolberg, en ook had hij een groot aandeel in de komst van ‘de zó interessante’ Mohammed Kudus. De negentienjarige middenvelder annex aanvaller werd de voorbije twee jaar gescout in het tenue van FC Nordsjaelland, dat een bod van negen miljoen euro van Marc Overmars accepteerde.

“Eén van de grootste talenten van Denemarken. Het is een jongen met zoveel kwaliteit”, spreekt Olsen vol lof zaterdag in gesprek met De Telegraaf. “Technisch heel goed, en enorm snel.” De veelzijdigheid van Kudus is een plus: hij kan op alle posities op het middenveld spelen, maar ook in de spits of aan de rechterkant van de aanval. “Hij heeft wel iets weg van een jonge Clarence Seedorf, al hou ik er niet van om spelers te vergelijken met andere spelers. Kudus is uiteindelijk gewoon Kudus.”

Olsen heeft in de loop der jaren met veel van zijn ontdekkingen contact gehouden. Ibrahimovic noemde de Deen ooit zelfs ’zijn tweede vader’ en ook Dolberg onderhoudt een warme band met de meesterscout uit Kopenhagen. De 22-jarige aanvaller maakte een jaar geleden een transfer naar OGC Nice. “Ik vind het ook echt jammer dat hij weg is gegaan bij Ajax. Ik begrijp ook niet waarom een speler met zoveel kwaliteit het niet heeft gered en had hem graag nog jaren bij ons gezien. Ik heb Kasper twee jaar gevolgd bij Silkeborg en snapte maar niet waarom ik een van de weinige scouts was die enthousiast over hem was.

“Hij is namelijk echt fantastisch.” Dolberg is volgens Olsen ‘gelukkig’ in Frankrijk en deed het tot de coronastop in de Ligue 1 ook goed in het tenue van de Zuid-Fransen. Mede dankzij zijn elf treffers werd hij door zijn eigen fans verkozen tot Speler van het Seizoen. Ook over Eriksen heeft Olsen niets meer dan lof. “Dat is niet alleen een geweldige voetballer, maar ook iemand die altijd met beide benen op de grond is blijven staan. Ik heb wel tegen hem gezegd dat hij terug moet komen naar Ajax. Hij antwoordde dat hij dat graag wil doen, maar wel als hij wat ouder is. Hij is pas 28 jaar hè. Maar we zullen zien of hij het doet.”

Ook Viktor Fischer, Nicolai Boilesen, Markus Rosenberg, Petri Pasanen, Niklas Moisander en Lucas Andersen ontsnapten in het verleden in Denemarken, Finland en Zweden niet aan de aandacht van Olsen. "De mooiste baan ter wereld is profvoetballer. En tweede is scout bij Ajax”, zei de Deen jaren terug. “Ik ben er trots op voor Ajax te werken, een van de beste clubs van Europa. Vooral voor jonge spelers.”