PSG wint zenuwslopende penaltyreeks in allerlaatste Coupe de la Ligue-finale

Paris Saint-Germain heeft voor de negende keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Coupe de la Ligue. Na een 0-0 remise en een verlenging volgde een strafschoppenserie, waarin na elf rake penalty's een misser van Betrand Traoré fataal werd voor Olympique Lyon. Het was de laatste editie van de Coupe de la Ligue, daar competitieorganisator LFP in september besloot om het toernooi stop te zetten om wat meer ruimte op de speelkalender te creëren. De zege van PSG heeft tot gevolg dat Stade Reims de groepsfase van de Europa League in mag als nummer zes van de Ligue 1, terwijl Lyon voor het eerst in 24 jaar geen Europees voetbal gaat spelen, tenzij het de Champions League wint. Een smet voor PSG was het uitvallen van Mauro Icardi, Layvin Kurzawa en Thiago Silva, die allen medische behandeling kregen nadat ze uitvielen; het is onduidelijk of ze serieuze blessures hebben opgelopen. Mitchel Bakker deed negentig minuten mee bij PSG, terwijl Memphis Depay in dienst van Lyon zijn officiële rentree maakte sinds hij zijn voorste kruisband scheurde.

In de eerste tien minuten was Neymar de gevaarlijkste man op het veld. De Braziliaan testte doelman Anthony Lopes met een hard en laag afstandsschot in de linkerhoek, terwijl een geplaatste inzet kort daarna rakelings langs de rechterpaal scheerde. Olympique Lyon kreeg in de daaropvolgende fase meer grip op de wedstrijd. Het spel speelde zich voornamelijk op het middenveld af en het werd voor PSG moeilijker om goede kansen te creëren. Een van de weinige smaakmakers aan Parijse zijde was Marco Verratti, die vrijwel niet van de bal te zetten was en voortdurend tegenstanders passeerde, onder wie Memphis Depay.

Marco Verratti speelt met Memphis Depay ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 31 juli 2020

Pas in de slotfase van de eerste helft kwamen er weer mogelijkheden om de score te openen. Met een schot vanbuiten het strafschopgebied dwong Idrissa Gueye doelman Lopes tot een redding, waarna Ángel Di María zijn schot aan de overzijde niet genoeg kracht meegaf. Zodoende bleef de eerste helft verstoken van doelpunten. Depay kwam niet nadrukkelijk voor in het stuk, maar zorgde wel voor het eerste grote gevaar van de tweede helft. Een door Verratti van richting veranderd afstandsschot van de Nederlander zeilde maar net langs het doel van Keylor Navas. Collega-doelman Lopes moest zich strekken na een vrije trap van Neymar van grote afstand.

Na een uur zocht Depay tevergeefs een strafschop toen Thiago Silva een onderling duel won, maar van een overtreding was zeker geen sprake en dus stond de aanvaller met lege handen. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd hij naar de kant gehaald en stond hij de aanvoerdersband af aan Jason Denayer. Uitgespeelde kansen waren zeldzaam, maar vier minuten voor tijd leidde en vlotte aanval van PSG tot een gevaarlijke kopbal van Neymar, die door Lopes ternauwernood onder de lat vandaan werd gehaald. Er moest daarom een verlenging aan te pas komen in het Stade de France.

Lopes, een van de beste spelers op het veld, haalde in de zesde minuut van de verlenging een schot van Ángel Di María uit zijn doel; in minuut 112 schoot Maxwel Cornet van dichtbij hoog over toen een corner bij de tweede paal bij hem terechtkwam. De verlenging bood geen uitkomst, maar leverde nog wel een rode kaart op toen Di María aan de rand van het strafschopgebied werd neergehaald door Rafael. In de penaltyreeks die volgde maakten beide teams geen fout in de eerste tien strafschoppen. Daarna faalde Traoré echter en haalde Pablo Sarabia de trekker over.