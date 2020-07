Marieke Derksen reageert met kwinkslag op gulle donatie van vader Johan

Vrijdag werd duidelijk dat Veronica Inside op 11 september tóch terugkeert met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Talpa-topman John de Mol maakte eigenhandig een einde aan de voortdurende sleep rond de talkshow, door de hoofdrolspelers te wijzen op hun contractuele verplichtingen. Marieke Derksen reageert op Twitter met een knipoog op het besluit dat haar vader Johan nam om dan maar de helft van zijn salaris te doneren aan goede doelen.

Johan Derksen voerde vrijdag een stevige discussie met De Mol, zo onthulde hij in gesprek met het Algemeen Dagblad: “Dat was een keihard gesprek. Hij zei: ‘Je kunt helemaal niet stoppen. Je hebt een contract, geen discussie, ik hou je daaraan. Ik had geen enkele keus.’ Maar ik wilde geloofwaardig blijven en niet overkomen als een zakkenvuller." Derksen heeft daarom in overleg met zijn vrouw besloten de helft van zijn salaris aan twee goede doelen te schenken: een hondenpension in Almere en aan Casper van Eijk, die onderzoek doet naar alvleesklierkanker.

Wat?! Nou daar gaat de erfenis... Niemand vertelt mij ooit wat. Grapje, GRAPJE! Hoe meer de beestjes en Casper worden gesteund, hoe beter. https://t.co/HUc87Qkw8Z — Marieke Derksen (@mariekederksen3) July 31, 2020

Het nieuws over de donatie van haar vader is ook Marieke Derksen ter ore gekomen. "Wat?! Nou daar gaat de erfenis... Niemand vertelt mij ooit wat", aldus het hoofd van de boekenuitgeverij Veronica Inside, die gezien de ontwikkelingen de laatste tijd benadrukt dat haar opmerking komisch bedoeld is. "Grapje, GRAPJE! Hoe meer de beestjes en Casper worden gesteund, hoe beter." Derksen krijgt met het grapje op Twitter de lachers op de hand, getuige de 1.400 likes die de tweet inmiddels heeft.

De Mol liet vrijdag middels een persbericht weten dat Veronica Inside ook komend voetbalseizoen blijft bestaan. "Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al zo’n dertien jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien”, zei De Mol. "Dat heb ik met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn."