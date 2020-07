Oefenduels Eredivisie: FC Groningen zonder Robben; AZ aast op revanche

De officieuze terugkeer van het Nederlandse voetbal is een feit. In dit artikel kun je het oefenprogramma, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie in de zomermaanden op je gemak teruglezen. De competitie gaat op 12 september weer van start.

ADO DEN HAAG

MVV Maastricht - ADO Den Haag 0-0 (31 juli)

Almere City FC - ADO Den Haag (8 augustus)

NAC Breda - ADO Den Haag (15 augustus)

ADO Den Haag - Vitesse (22 augustus)

AJAX

Ajax - RKC Waalwijk (8 augustus)

Ajax - FC Utrecht (13 augustus)

Tegenstander nnb - Ajax (18 augustus)

RB Salzburg (Oos) - Ajax (22 augustus)

AZ

AZ - KRC Genk (Bel) 0-1 (25 juli)

FC Utrecht - AZ (1 augustus)

PEC Zwolle - AZ (5 augustus)

AZ - AS Monaco (Fra) (15 augustus)

FC EMMEN

FC Emmen - SC Cambuur (7 augustus)

FC Emmen - FC Groningen (11 augustus)

FC Emmen - Telstar (15 augustus)

FC Emmen - Heracles Almelo (19 augustus)

FC Emmen - PEC Zwolle (24 augustus)

FC Twente - FC Emmen (5 september)

FC GRONINGEN

FC Groningen - Heracles Almelo (1 augustus)

FC Emmen - FC Groningen (11 augustus)

FC Groningen - PEC Zwolle (14 augustus, 2x 60 minuten)

FC Volendam - FC Groningen (21 augustus)

Almere City FC - FC Groningen (22 augustus)

Werder Bremen (Dui) - FC Groningen (29 augustus)

FC Groningen - NEC (4 september)

FC TWENTE

FC Twente - Excelsior '31 (7 augustus)

FC Twente - Fortuna Sittard (10 augustus)

Feyenoord - FC Twente (16 augustus)

FC Twente - Go Ahead Eagles (22 augustus)

FC Twente - FC Emmen (5 september)

FC UTRECHT

Royal Antwerp FC (Bel) - FC Utrecht 0-0 (18 juli)

KRC Genk (Bel) - FC Utrecht 3-3 (22 juli)

Kerk, e.d., Gustafson

FC Utrecht - AZ (1 augustus)

Ajax - FC Utrecht (13 augustus)

FC Utrecht - SC Heerenveen (20 augustus)

FEYENOORD

Feyenoord - Sparta Rotterdam (9 augustus)

Feyenoord - FC Twente (16 augustus)

Feyenoord - Borussia Dortmund (Dui) (22 augustus, 2 x 30 minuten)

Feyenoord - MSV Duisburg (Dui) (22 augustus, 2 x 30 minuten)

FORTUNA SITTARD

Fortuna Sittard - RKSV Bekkerveld 9-1

Sambou (2x), Dianessy, Essers, Donkor, Tekie, Karjalainen, Hansson, Vidigal

Fortuna Sittard - FC Dordrecht 2-1

Sambou, Ninaj

FC Twente - Fortuna Sittard (10 augustus)

Fortuna Sittard - VVV-Venlo (26 augustus)

HERACLES ALMELO

FC Groningen - Heracles Almelo (1 augustus)

Heracles Almelo - PEC Zwolle (9 augustus)

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (15 augustus)

Heracles Almelo - VfL Sportfreunde Lotte (Dui) (16 augustus)

FC Emmen - Heracles Almelo (19 augustus)

De Graafschap - Heracles Almelo (22 augustus)

Heracles Almelo - Telstar (25 augustus)

PEC ZWOLLE

SC Cambuur - PEC Zwolle (1 augustus)

PEC Zwolle - AZ (5 augustus)

Heracles Almelo - PEC Zwolle (9 augustus)

FC Groningen - PEC Zwolle (14 augustus, 2x 60 minuten)

FC Emmen - PEC Zwolle (24 augustus)

SC Heerenveen - PEC Zwolle (5 september)

PSV

PSV - PSV 1-1 (31 juli, oefenduel met UNA afgelast)

Lammers; Dumfries

SC Verl (Dui) - PSV (8 augustus)

KFC Uerdingen (Dui) - PSV (9 augustus)

PSV - Vitesse (15 augustus)

Willem II - PSV (21 augustus)

RKC WAALWIJK

Ajax - RKC Waalwijk (8 augustus)

Almere City FC - RKC Waalwijk (14 augustus)

RKC Waalwijk – NAC Breda (18 augustus)

NEC - RKC Waalwijk (22 augustus)

SDC Putten - RKC Waalwijk (25 augustus)

RKC Waalwijk – Sparta Rotterdam (27 augustus)

SC HEERENVEEN

NAC Breda - SC Heerenveen (1 augustus)

SC Heerenveen - Team VVCS (4 augustus)

De Graafschap - SC Heerenveen (15 augustus)

FC Utrecht - SC Heerenveen (20 augustus)

VfL Osnabrück (Dui) - SC Heerenveen (29 augustus)

SC Heerenveen - PEC Zwolle (5 september)

SPARTA ROTTERDAM

Sparta Rotterdam - TOP Oss 3-1 (31 juli)

Gravenberch, Emegha, Meerstadt

Feyenoord - Sparta Rotterdam (9 augustus)

Telstar - Sparta Rotterdam (18 augustus)

Sparta Rotterdam - NAC Breda (22 augustus)

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam (27 augustus)

VITESSE

Vitesse - Jong FC Utrecht 3-3 (18 juli)

Darfalou (2x), Huisman

FC Volendam - Vitesse 0-5

Openda (2x), Darfalou, Huisman, Bruns

Vitesse - Westerlo (Bel) 4-2

Openda, Darfalou, Tannane, Bazoer

ADO Den Haag - Vitesse (22 augustus)

VVV-VENLO

Sporting ST - VVV-Venlo 0-19 (21 juli)

Arias (3x) Roemer (3x), Hupperts (2x), Bastiaans (2x), Schäfer (2x), Linthorst, Essanoussi, Dekker, Janssen, Pachonik, Neudecker, Van Dijck

EVV Echt - VVV-Venlo 0-2 (26 juli)

Hendrikx (2x)

Willem II - VVV-Venlo (14 augustus)

VV Reuver - VVV-Venlo (18 augustus)

Jong PSV - VVV-Venlo (21 augustus)

Fortuna Sittard - VVV-Venlo (26 augustus)

VVV-Venlo - SV Straelen (Dui) (29 augustus)

VVV-Venlo - Borussia Mönchengladbach (Dui) (4 september)

WILLEM II

Willem II - IJsselmeervogels (8 augustus)

Willem II - VVV-Venlo (14 augustus)

Willem II - PSV (21 augustus)

