Schmidt rekent niet op gedroomde aanwinst: ‘Heel moeilijk voor PSV’

PSV-trainer Roger Schmidt moest vrijdagavond improviseren, toen het oefenduel van zijn club met UNA op het laatste moment werd afgelast vanwege een coronageval bij de amateurvereniging. De nieuwe oefenmeester van de Eindhovenaren besloot vrijwel direct om dan maar een onderlinge wedstrijd te spelen met twee PSV-ploegen, die in 1-1 eindigde na doelpunten van Denzel Dumfries en Sam Lammers.

"Heel jammer voor alle betrokkenen, maar natuurlijk ligt de prioriteit bij gezondheid", reageert Schmidt tegenover het Eindhovens Dagblad op de afgelaste wedstrijd tegen UNA. "Er kan geen enkel risico worden genomen." Schmidt was van plan om zijn elftallen beide 45 minuten te laten spelen tegen de Veldhovense amateurclub, en koos ervoor om de formaties dan maar tegenover elkaar te zetten, met Dumfries en Nick Viergever als aanvoerders.

Olivier Boscagli was linksback in het elftal van Viergever, terwijl middenvelder Jorrit Hendrix die positie noodgedwongen moest bekleden in het team van Dumfries. PSV zag huurling Ricardo Rodríguez terugkeren naar AC Milan en zit daardoor dun in de linksbacks. Schmidt zou de 27-jarige Zwitser dolgraag zien terugkeren, maar heeft daar weinig vertrouwen in. "Dat is voor PSV normaal gesproken gewoon heel moeilijk", zegt de Duitser. "We hebben meerdere opties voor deze plek, maar het zijn meestal spelers die elders beter uit de voeten kunnen." Naast Boscagli en Hendrix heeft van de PSV-spelers ook centrumverdediger Viergever ervaring op de backpositie.

Schmidt verwacht dat PSV in de huidige transferperiode nog enkele spelers gaat aantrekken, maar voorziet op korte termijn geen actie. "Het is een andere markt dan anders”, aldus de oefenmeester. "Sommige ploegen zijn nog in competitie of net klaar. We zullen geduld moeten hebben en de transfermarkt is ook nog een lange periode open (tot 6 oktober, red.)." Het is overigens ook nog niet zeker dat Dumfries onder Schmidt de eerste aanvoerder van PSV blijft, daarover zal de coach de komende weken een beslissing nemen.