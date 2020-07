Wamberto is heilig overtuigd: ‘Hij wordt een publiekslieveling bij Ajax’

Antony gaat zich dit seizoen bij Ajax ontpoppen tot een publiekslieveling, zo is de stellige overtuiging van Wamberto. De oud-aanvaller, die zelf tussen 1998 en 2004 voor Ajax speelde, heeft meerdere duels van Antony gezien bij São Paulo en is vol lof over zijn capaciteiten. "Hij heeft veel kwaliteit aan de bal en is snel ook. Hij is zelfs zó technisch dat de bal met lijm aan zijn voet lijkt vast te zitten", aldus Wamberto tegenover De Telegraaf.

Volgens de Braziliaanse oud-vleugelspits is het knap dat Ajax zijn twintigjarige landgenoot wist aan te trekken. "Hij is zo’n groot talent dat veel mensen in Brazilië ervan uit gingen dat hij naar de top van Spanje of Engeland zou gaan", weet Wamberto. "Maar Antony is een verstandige jongen. Hij staat vanaf nu in de grootste voetbalvitrine van Europa. De clubs in La Liga en de Premier League betalen misschien meer, maar Ajax is ook een topclub. Eentje waar hij in de relatieve luwte kan wennen aan het Europese voetbal."

Antony komt in de selectie van Ajax één landgenoot tegen: David Neres, die in januari 2017 eveneens overkwam van São Paulo. Neres had in zijn beginfase moeite om te aarden in Amsterdam, waarna Wamberto werd gevraagd om hulp. "David had het zwaar en directeur Edwin van der Sar vroeg me te helpen", zegt Wamberto, die nog geen hulpverzoek uit Amsterdam kreeg voor Antony. "Maar daar sta ik wel voor open, omdat Ajax voor altijd in mijn hart zit."

Wamberto gelooft dat zijn aanpak bij Neres snel vruchten afwierp. "Binnen twee maanden was hij een echte Ajax-speler. Technisch en tactisch kunnen Brazilianen zich bij Ajax eenvoudig aanpassen, omdat het aanvallende systeem hen op het lijf is geschreven", zegt Wamberto, die denkt dat ook het gedrag van Antony buiten de lijnen belangrijk zal zijn. "Als je niet met heel je hart voor de club werkt, word je nooit een vaste waarde en sluiten de fans je nooit in de armen. Natuurlijk mag Antony in Amsterdam soms een beetje dansen en uiteten gaan, maar de concentratie moet honderd procent zijn."

Dat Antony al vader is, kan volgens Wamberto van invloed zijn. "Antony is al jong vader, zoals ik dat ook was. Ik was 15 toen Danilo (die momenteel speelt voor AEL Limassol, red.) werd geboren. Mijn oudste zoon is nu 30 en ik ben 45. We hadden broers kunnen zijn", lacht Wamberto. "Met kinderen in huis is het niet altijd makkelijk om de focus op het voetbal te houden. Maar een gezinnetje geeft spelers ook rust in hun hoofd, dus dat is een voordeel. Ik weet zeker dat Antony alles heeft om bij Ajax te slagen. Ik verheug me er al op hem te zien spelen. Als Braziliaan zal hij me trots maken."