‘CSKA Moskou wil Ajax aftroeven met bod van vijf miljoen euro’

Mocht de vermeende interesse van Ajax in Fausto Vera serieus zijn, dan zullen de Amsterdammers vaart moeten maken. CSKA Moskou heeft namelijk een bod van vijf miljoen euro neergelegd bij Argentinos Juniors voor de twintigjarige verdedigende middenvelder, zo meldt TyC Sports.

Van een akkoord tussen beide clubs is voorlopig echter geen sprake, omdat Argentinos Juniors tien miljoen euro verlangt voor Vera. De controlerende middenvelder werd een week geleden door Fernando ‘Bocha’ Batista, de bondscoach van Argentinië Onder-23, in verband gebracht met Ajax. Volgens de oefenmeester werd de jeugdinternational vorige week bekeken door een van de scouts van de Eredivisionist.

Vera maakte eind 2018 zijn debuut voor Argentinos Juniors en speelde sindsdien zestien officiële duels voor de club, waarin hij één doelpunt maakte. Fausto Vera heeft als gevolg van de coronacrisis sinds half maart geen officiële wedstrijd meer gespeeld, maar had tot aan de break vrijwel in elk duel een basisplaats. De middenvelder heeft inmiddels acht interlands voor Argentinië Onder-23 achter zijn naam staan en schopte het tot twaalf wedstrijden in het shirt van Argentinië Onder-20.

Eerder werd Vera door Crack Deportivo geconfronteerd met de vermeende interesse vanuit Amsterdam.“Er zijn verschillende geruchten over clubs uit Europa. Ajax is een prachtige club en het zou een droom zijn om voor zo’n club te spelen. Maar verder benader ik het allemaal rustig. Naast het economische aspect, denk ik uiteraard aan het voetbal. Ik ben een speler die het nodig heeft om te spelen, belangrijk te zijn.”