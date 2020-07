Lazaros Lamprou keert na jaar in Griekenland terug in Eredivisie

FC Twente heeft de terugkeer van Lazaros Lamprou op de Nederlandse velden bevestigd. De Enschedeërs maken vrijdagavond via de officiële kanalen melding van een akkoord met PAOK Saloniki over een verhuur van de buitenspeler, die in het seizoen 2018/19 indruk maakte als huurling bij Fortuna Sittard.

Technisch directeur Jan Streuer noemt Lamprou een speler die de mogelijkheden op de vleugels vergroot voor trainer Ron Jans. "Hij maakte indruk in zijn jaar dat hij voor Fortuna Sittard uitkwam, hij is een heel behendige speler. We hopen en verwachten straks een nog betere Lamprou te zien", voorspelt Streuer. Zelf zegt de Griek 'heel blij' te zijn om voor FC Twente te gaan spelen. "FC Twente is een grote club. Dat is een van de redenen waarom ik getekend heb, de grootte, de geschiedenis maar vooral de supporters. Ik hoop hier veel minuten te maken. Ik wil mezelf laten zien en het team helpen met goals en assists. Ik heb heel veel zin in het seizoen."

Lamprou, 22 jaar, kwam tot zeven doelpunten en acht assists in de 24 Eredivisie-duels die hij namens Fortuna Sittard speelde. In de TOTO KNVB Beker was de Griek ook nog eens goed voor twee assists en een doelpunt. De gehuurde aanvaller keerde vervolgens terug naar PAOK, waar hij afgelopen seizoen tot de coronastop voornamelijk een bijrol vertolkte. FC Twente en PAOK bereikten eerder deze week al overeenstemming over een huurdeal. Ook zou de club uit Enschede een optie tot koop van naar verluidt twee miljoen euro bedongen, al maakt men daar zelf geen melding van.

Als het aan technisch directeur Streuer ligt, komen er nu wekelijks een of meer spelers bij. De club wil sowieso nog twee centrumspitsen, een vleugelaanvaller, een aanvallende middenvelder en misschien nog verdedigers. FC Twente verwelkomde al Gijs Smal, Vaclav Cerny, Kik Pierie en Nathan Markelo.