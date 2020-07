Oefenduel PSV op laatste moment afgelast na positieve coronatest

De oefenwedstrijd tussen PSV en VV UNA, die om 19.00 uur op het programma stond op trainingscomplex De Herdgang, is drie kwartier voor aanvang afgelast vanwege een positieve coronatest bij de amateurclub. PSV maakt de afgelasting bekend via de officiële kanalen en meldt dat de selectie ter vervanging een onderling oefenduel speelt op het hoofdveld van de PSV Academy.

Welke speler van VV UNA is getroffen door het virus, is niet bekendgemaakt. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een jonge speler, die in de bus op weg naar de wedstrijd te horen kreeg dat hij positief was getest; de test werd een paar dagen geleden afgenomen. Hij werd in Eindhoven opgehaald door zijn vader en reisde dus niet met de spelersgroep van VV UNA mee terug in de bus.

Het duel tussen PSV en de club uit Veldhoven zou de eerste wedstrijd van PSV zijn in 145 dagen, en het officieuze debuut van trainer Roger Schmidt. Hij had zijn opstelling al bekendgemaakt, vlak voordat het duel werd geannuleerd. De oefenmeester leek Donyell Malen en Armando Obispo te ontzien: het tweetal keerde terug van een blessureperiode en was niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

In de opstelling was voorin plaats voor Maximiliano Romero, die vorig seizoen werd verhuurd aan zijn oude club Vélez Sarsfield en nog altijd hoopt op een doorbraak bij PSV. Romero kwam in januari 2018 voor tien miljoen euro over van Vélez Sarsfield, maar speelde pas twee officiële wedstrijden voor PSV. De Argentijn zou op papier samen met de achttienjarige Noni Madueke de voorhoede vormen, al was het nog de vraag hoe de opstelling er daadwerkelijk uit zou komen te zien. Ter vervanging speelt de selectie dus een onderling duel, dat door de club wordt uitgezonden op YouTube.