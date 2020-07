‘Topdoelwit’ van Barcelona speelt bij Manchester City

Tottenham Hotspur heeft de vraagprijs voor Tanguy Ndombele vastgesteld op vijftig miljoen euro. Internazionale wil de transfersom naar beneden brengen door Milan Skriniar in de deal te betrekken. (The Guardian)

AS Roma heeft een eerste bod van Napoli op Cengiz Ünder afgewezen. I Partenopei hadden een bedrag van 25 miljoen euro, plus 6 miljoen aan bonussen, over voor de Turkse aanvaller. (Il Messaggero)