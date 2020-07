Aan Feyenoord gelinkte bajesklant wordt ‘beste transfer na Quincy Promes’

Aleksandr Kokorin lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Spartak Moskou. Verschillende Russische media verzekeren dat de 29-jarige spits spoedig zijn handtekening gaat zetten onder een driejarig contract bij de club in de hoofdstad. Het betekent de volgende opmerkelijke stap in een even opmerkelijke carrière, die bijna een jaar onderbroken moest worden omdat Kokorin een gevangenisstraf uitzat.

Kokorin speelde in de jeugdopleiding van Lokomotiv Moskou, die hij op zestienjarige leeftijd verliet voor stadgenoot Dynamo Moskou. Daar speelde hij zich in de kijker bij toenmalig bondscoach Dick Advocaat en leek hij ruim vijf jaar na zijn komst een transfer naar Anzhi te verdienen. De destijds ambitieuze club uit Dagestan activeerde zijn afkoopclausule ter waarde van negentien miljoen euro, maar voor Kokorin een wedstrijd kon spelen voor Anzhi keerde hij alweer terug. Door een koerswijziging werd de hele selectie te koop gezet, wat Dynamo Moskou deed besluiten de ontvangen negentien miljoen weer op tafel te leggen om een terugkeer te realiseren.

Kokorin verzorgde voor Zenit 34 doelpunten in 92 wedstrijden.

In januari 2016 kreeg Kokorin alsnog zijn gewenste stap omhoog, toen Zenit Sint-Petersburg hem de mogelijkheid bood om voortaan zijn kunsten in de Champions League te vertonen. De carrière van de 48-voudig Russisch international zat in de lift, tot hij in april 2018 zijn kruisband afscheurde. Tijdens de revalidatie van de zware knieblessure kwam Kokorin in een stuk diepere problemen te zitten, toen hij een halfjaar later samen met Pavel Mamaev - ploeggenoot bij de Russische nationale ploeg en speler van FK Krasnodar - in een kroeg in Moskou ruzie kreeg Denis Pak, een official van het Ministerie van Industrie en Handel, en met Sergei Naysa, de algemeen directeur van kennisinstituut NAMI. Kokorin deelde hierbij een klap uit met een stoel.

Na de ruzie in de kroeg hadden Kokorin en Mamaev op straat tegen stilstaande auto's geschopt. Ze werden hierop aangesproken en deelden een voorbijganger, de chauffeur van presentatrice Olga Ushakova, hierbij rake klappen uit, waarbij het slachtoffer hersenschade opliep. Doordat het voorval gefilmd werd, werden Kokorin en Mamaev opgepakt en voordeeld tot een gevangenisstraf van negentien maanden. Kokorin werd echter na een klein jaar in september 2019 op borgtocht vrijgelaten en had op dat moment nog een tot medio 2020 doorlopend contract bij Zenit. Er is in Rusland sprake van geweest dat Kokorin voor het leven geschorst moest worden, maar dat is voorlopig niet gebeurd. Toch hoefde Zenit hem afgelopen seizoen niet terug te hebben, waardoor er in januari naar een oplossing gezocht werd.

Feyenoord was op dat moment nog op zoek naar een stand-in voor Nicolai Jörgensen en Advocaat kende Kokorin nog van de Russische nationale ploeg, maar hij achtte de kans al direct klein dat Feyenoord tot een huurdeal kon komen. Bovendien had Kokorin op dat moment sinds zijn gevangenisstraf nog geen minuut gespeeld. Sochi durfde het wel aan, nam hem op huurbasis over en hield die club met zeven doelpunten en twee assists in tien wedstrijden op het hoogste niveau van het Russische voetbal. Dat Kokorin in Sochi aantoonde nog altijd uitstekend te kunnen voetballen, bracht veel belangstelling tot stand. Trainer Sergey Semak wilde hem eigenlijk bij Zenit houden en is er onderhandeld tussen beide partijen, maar de top van hoofdsponsor Gazprom was vanwege zijn reputatie liever kwijt dan rijk. Bovendien waren zijn salarieisen van totaal tien miljoen euro voor een driejarig contract te gortig voor de kampioen van Rusland.

Sochi wilde hem graag definitief binnenhalen en bood een salaris van anderhalf miljoen, maar Kokorin kon elders klaarblijkelijk meer verdienen. In eigen land had Kokorin kunnen tekenen bij Lokomotiv Moskou, Dynamo Moskou of het Rubin Kazan van trainer Leonid Slutsky, terwijl vanuit het buitenland AS Roma, Fiorentina, Napoli, Galatasaray, Olympique Marseille geïnteresseerd zouden zijn geweest. Spartak Moskou, met de nieuwe algemeen directeur Shamil Gazizov, toonde zich het meest daadkrachtig. De werkgever van Guus Til had vermoedelijk meer te bieden dan Sochi, al is het maar de vraag of dat de eerder geëiste tien miljoen euro voor een driejarig contract is.

De overstap van Kokorin naar Spartak ligt gevoelig in Rusland, niet alleen omdat hij het shirt droeg van rivalen Lokomotiv, Dynamo en Zenit. De spits liet ooit optekenen dat hij nooit het shirt van Spartak zou dragen, door een nare ervaring met de club in zijn jeugd. Toch wordt de keuze van Kokorin ook toegejuicht. “Ik weet zeker dat Kokorin iets toevoegt aan Spartak, hij is uitstekend in vorm”, zei commentator Gennady Orlov tegenover Sports. Spartak eindigde het afgelopen Premjer Liga-seizoen als zevende. Orlov durft Kokorin de beste aankoop sinds Quincy Promes te noemen. De huidige aanvaller van Ajax kwam in 2014 voor 11,5 miljoen euro over van FC Twente en kroonde zich in 2017 met Spartak tot kampioen van Rusland. “Na Promes is dit Spartaks succesvolste transfer in de afgelopen jaren.”