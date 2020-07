AD onthult stevige mailwisseling tussen John de Mol en Johan Derksen

Vrijdagmiddag werd bekend dat Veronica Inside in september ‘gewoon’ van start zal gaan met de originele bezetting van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Derksen en Van der Gijp lagen geruime tijd overhoop met Genee en het leek er sterk op dat het programma zijn laatste aflevering al had gehad. Zoals naar nu blijkt, heeft Talpa-baas John de Mol er echter persoonlijk voor gezorgd dat de drie weer met elkaar in de studio gaan zitten.

Derksen heeft vrijdagochtend een stevige discussie gevoerd met De Mol, zo onthult hij in gesprek met het Algemeen Dagblad: “Dat was een keihard gesprek. Hij zei: ‘Je kunt helemaal niet stoppen. Je hebt een contract, geen discussie, ik hou je daaraan. Ik had geen enkele keus.’ Maar ik wilde geloofwaardig blijven en niet overkomen als een zakkenvuller.” Derksen heeft daarom in overleg met zijn vrouw besloten de helft van zijn salaris aan twee goede doelen te schenken: een hondenpension in Almere en kankeronderzoeker Casper van Eijk.

Het Algemeen Dagblad heeft ook een e-mail in handen gekregen die De Mol na het gesprek aan Derksen stuurde. Met deze mail mengde de Talpa-baas zich voor het eerst persoonlijk in de onenigheid bij Veronica Inside: “Ik vind dat jullie begin september weer met elkaar aan tafel moeten. Daar heb ik een aantal argumenten voor. De chemie die jullie nu al een jaar of dertien met elkaar hebben, is niet in één keer voorbij, daar ben ik heilig van overtuigd. De huidige onenigheid is ontstaan uit een mix van zoveel uitzonderlijke omstandigheden, die een volstrekt eigen leven is gaan leiden”, stelt De Mol in het bericht.

De televisieproducent vergelijkt de onmin bij Veronica Inside met een ‘slippertje’ in een langdurig huwelijk. Daarnaast denkt hij dat de privéverhoudingen tussen Derksen, Van der Gijp en Genee geen rol hoeven te spelen voor de toekomst van het programma, aangezien het ‘algemeen bekend is dat zij privé bepaald geen vrienden zijn’: “Denk dat het bezoek van Wilfred aan Grolloo vorige week de eerste keer was dat hij bij jou over de vloer kwam. Dat zegt genoeg. Ik vraag jullie ook niet om met elkaar een vakantie door te brengen bij Sporthuis Centrum. Gewoon twee keer per week naar de studio komen en je werk doen, je contract respecteren, dat vraag en verlang ik.”

De Mol doet verder een beroep op de ‘morele verplichting’ die het trio heeft richting de redactie van het programma: “Dat verrekte corona heeft al genoeg banen gekost, koppigheid tussen drie ego’s is bepaald geen excuus om ook hun jobs op de tocht te zetten.” Ook de vaste kijkersschare van het programma komt aan bod bij de mediaondernemer: “Er is een ongelooflijk grote club mensen, heus niet alleen de diehard fans, die enorm veel plezier beleeft aan VI. Die kun je niet zomaar ‘hun’ programma afpakken vanwege één uit de klauwen gelopen incident.”

Over Derksens 'geloofwaardigheid' maakt De Mol zich verder geen zorgen, zo wordt duidelijk uit de e-mail: “Volgens mij weet vriend en vijand dat jij geen toneel kunt spelen al zou je het willen. Ik vrees dat je met het stijgen van de jaren alleen maar meer uitgesproken wordt. Had ik iets over op moeten nemen in het contract...” In zijn laatste zin wijst De Mol er nog eens fijntjes op dat de drie nog vastliggen voor het aankomende seizoen: “Een breuk zou op dat gebied ook vergaande consequenties hebben, dat moeten we elkaar niet aan willen doen.”