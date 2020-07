‘Barcelona hoopt langdurig transferdoelwit te verleiden met driejarig contract’

Barcelona werd in de afgelopen jaren meerdere malen in verband gebracht met de komst van Willian. De Catalanen slaagden er echter nooit in om de Braziliaan los te weken bij Chelsea, waardoor een dienstverband in het Camp Nou voor Willian voorlopig uit is gebleven. Hier zou in de nabije toekomst echter wel verandering in kunnen komen, aangezien Sky Sports weet te melden dat Barcelona de bijna transfervrije aanvaller opnieuw een aanbieding heeft gedaan.

Willian lijkt deze zomer transfervrij bij Chelsea te vertrekken, al doen the Blues nog wel pogingen om hem aan boord te houden. Barcelona hoopt volgens de berichtgeving van de doorgaans goed geïnformeerde sportzender van deze situatie te kunnen profiteren en heeft de 31-jarige dribbelaar nu een driejarig contract voorgeschoteld.

De meest lucratieve aanbieding voor Willian komt volgens Sky Sports overigens niet uit Spanje, maar uit de Verenigde Staten. Het Inter Miami van mede-eigenaar David Beckham zou namelijk bereid zijn om ver te gaan voor de komst van Willian mogelijk te maken en hij kan een verbintenis voor drieënhalf jaar tekenen in de Major League Soccer.

Arsenal werd de afgelopen weken ook naar voren geschoven als mogelijke nieuwe bestemming voor Willian, maar the Gunners lijken hem nog geen concrete aanbieding te hebben gedaan. De verwachting is dat de aanvaller na aanstaande zaterdag, als de FA Cup-finale tegen Arsenal op het programma staat, de knoop doorhakt over zijn toekomst.