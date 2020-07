Harde analyse Van Basten over De Ligt gepareerd: ‘Maar Sarri maakte een fout’

Matthijs de Ligt heeft bijna zijn eerste seizoen in dienst van Juventus achter de rug, waarin hij in ieder geval al de Italiaanse landstitel vierde met la Vecchia Signora. Ondanks dat de twintigjarige verdediger vrijwel het hele seizoen als basisspeler fungeerde in het elftal van trainer Maurizio Sarri, stelde Marco van Basten onlangs dat De Ligt niet beter is geworden na zijn eerste jaar in Italië. Ruud Krol, die tussen 1980 en 1984 voor Napoli speelde, kan zich niet vinden in die constatering van Van Basten.

Van Basten zei bij Ziggo Sport dat De Ligt beter voor Barcelona, Real Madrid of Manchester City had kunnen kiezen, omdat hij dan in een interessantere competitie had gespeeld. De oud-spits van Ajax en AC Milan vroeg zich af in hoeverre De Ligt gewogen werd in de Serie A, omdat Juventus oppermachtig is, en kwam tot de conclusie dat hij niet beter is geworden sinds zijn vertrek bij Ajax. “Ik ben het met hem eens als hij praat over de kleinere clubs in de Serie A, het niveau is naar beneden gegaan sinds wij daar speelden”, begint Krol in gesprek met TuttoJuve.

“Maar het is niet waar dat De Ligt niet beter is geworden. Italië blijft altijd een excellente leerschool voor verdedigers en in mijn ogen was het een goede keuze om naar Juventus te gaan. Dit was een bijzonder jaar voor iedereen, ik ben ervan overtuigd dat je volgend jaar de defensieve mechanismen van Sarri terugziet”, vervolgt de oud-verdediger, die tegenwoordig werkzaam is als trainer in Koeweit. “Alleen in Italië heeft De Ligt de kans om de sterkste van iedereen te worden. Juventus heeft ook een hele goede keuze gemaakt, door veel geld te investeren en daarmee een geweldige verdediger te contracteren die jaren mee kan.”

“In eerste instantie was het een lastig seizoen, omdat De Ligt zich moest aanpassen aan een compleet andere manier van voetballen dan hij in Nederland gewend was. In mijn ogen maakte Sarri een fout door hem aan de linkerkant te zetten. Hij had meer vertrouwen gehad als hij rechterkant had gespeeld, waar nu Leonardo Bonucci stond”, concludeert Krol. Hij denkt dat het De Ligt had geholpen als hij naast Giorgio Chiellini had kunnen spelen. De ervaren verdediger stond dit seizoen aan de kant door een kruisbandblessure, waardoor De Ligt over het algemeen het centrale duo vormde met Bonucci. “De Ligt was aan de linkerkant vaak onzeker en ik denk Chiellini hem meer had kunnen helpen met zijn positionering.”