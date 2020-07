Arjen Robben mist eerste wedstrijd FC Groningen: ‘PSV is het doel’

FC Groningen speelt zaterdagavond zijn eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een beperkt aantal toeschouwers is welkom in het Hitachi Stadion om de Trots van het Noorden aan het werk te zien tegen Heracles Almelo. De fans zullen voorlopig wel even geduld moeten hebben voordat zij Arjen Robben in actie kunnen zien, aangezien hij niet in actie lijkt te komen tijdens de oefencampagne.

De teruggekeerde aanvaller is, net als Ko Itakura en nieuwkomer Damil Dankerlui, in ieder geval niet van de partij tegen Heracles: “Voor hem geldt een individueel programma dat erop gericht is dat hij erbij is als we de competitie starten, thuis tegen PSV. Dat is het doel”, legt trainer Danny Buijs uit via de officiële kanalen van zijn club.

“Op dit moment ziet dat er heel goed uit, waarbij we onderweg in zijn maatplan af en toe dingen moeten bijsturen. Wat ik al zei: het gaat uiteindelijk om de start van de competitie.” FC Groningen oefent verder nog tegen FC Emmen, FC Volendam, Almere City FC en Werder Bremen, voordat op 13 augustus de eerste Eredivisie-wedstrijd tegen PSV op het programma staat.

Buijs lijkt overigens geen rekening meer te hoeven houden met een vertrek van doelman Sergio Padt. De sluitpost werd eerder deze week in verband gebracht met een overgang naar FC Emmen, maar onder meer Voetbal International meldt vrijdag dat Padt een streep door deze transfer heeft gezet.