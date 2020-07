Tweede WK-winnaar na Schürrle stopt op jonge leeftijd: ‘Ik heb genoeg verdiend’

André Schürrle nam onlangs het verrassende besluit om op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan te zetten en de aanvaller heeft nu navolging gekregen van een landgenoot die in 2014 eveneens wereldkampioen werd met Duitsland. Benedikt Höwedes maakt vrijdag in gesprek met Der Spiegel namelijk bekend eveneens met pensioen te gaan. De 32-jarige verdediger stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij het Russische Lokomotiv Moskou.

Höwedes verzekert dat deze beslissing niet is voortgekomen uit een gevoel ‘dat hij niet meer goed genoeg was’: “Nee, ik heb in de afgelopen twee jaar vijftig wedstrijden gespeeld voor Lokomotiv, waaronder ook wedstrijden in de Champions League. We hebben bekers en Super Cups gewonnen. Ik merkte natuurlijk wel dat ik langer nodig had om te herstellen. Dit kon ik lange tijd compenseren met mijn ervaring.”

“Maar ik reisde onlangs met mijn vrouw en kind in een camper door Zuid-Frankrijk en toen merkte ik hoe geweldig het was om mijn zoontje van dichtbij mee te maken. Voetbal werd toen opeens heel onbelangrijk. Onze zoon is nu 21 maanden oud en ik heb hem in de tijd dat ik in Moskou speelde helaas te weinig gezien. Ik heb hier als familieman enorm onder geleden”, legt hij uit.

Höwedes geeft aan dat hij voor deze beslissing niet over één nacht ijs is gegaan en hij spreekt over een ‘moeilijke stap’. Het besluit heeft daarnaast een financiële impact, aangezien hij in de komende jaren nog miljoenen had kunnen verdienen: “Het klinkt misschien stom omdat ik enorm geprofiteerd heb van de voetbalbusiness, maar geld is niet belangrijk voor mij. Dure horloges en auto’s passen niet in de manier waarop ik mijn leven leid. Ik heb genoeg verdiend en het is ook niet zo dat ik opeens helemaal niks meer ga doen nu ik geen profvoetballer meer ben.”

Höwedes doorliep de jeugdopleiding van Schalke 04 en maakte tussen 2007 en 2017 tien jaar lang deel uit van de hoofdmacht van die Knappen. De 44-voudig international van Duitsland speelde vervolgens in het seizoen 2017/18 op huurbasis voor Juventus en verkaste twee jaar geleden naar Lokomotiv. Een terugkeer bij Schalke, dat zwaar onder de coronacrisis lijdt, heeft wel nog door zijn hoofd gespeeld: “Daar heb ik wel steeds over nagedacht. Ik kreeg ook wat berichten van clubs in eigen land en over de grens, maar ik wilde niet afhankelijk zijn van de beslissingen van anderen. Ik wilde nu een lijn trekken.”