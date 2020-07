Beslissend gesprek over Veronica Inside afgelast: ‘Ik ga er niet op in’

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee gingen donderdag met elkaar om de tafel om over de toekomst van Veronica Inside te praten en het was de bedoeling dat er vrijdag ook een gesprek met de directie van productiebedrijf Talpa zou volgen. Derksen laat nu echter weten dat dit er voorlopig niet van zal komen.

“Het was wel de bedoeling, maar we hebben geen gesprek. Dat gesprek is afgelast en ik ga er verder helemaal niet op in. Ik ga er niet mee in de publiciteit. Gister was iedereen er, maar ik ga er niet op terugkomen”, legt hij uit in gesprek met RTL Boulevard. Het was de bedoeling dat het trio vrijdag bij Talpa met een oplossing zou komen voor de onderlinge vertrouwensbreuk, maar getuige de woorden van Derksen zal dit er voorlopig niet van komen.

De analyticus geeft wel aan dat het overleg met Talpa ‘ongetwijfeld’ nog een keer zal plaatsvinden. Derksen, Van der Gijp en Genee kwamen donderdag bij elkaar in Hotel Van der Valk in Zwolle, maar zijn er tijdens die ontmoeting ogenschijnlijk niet in geslaagd om de kou uit de lucht te halen. Het Algemeen Dagblad sprak na het overleg, dat ruim een uur duurde, zelfs over een ‘naderend einde’ voor Veronica Inside.

Derksen geeft vrijdag tegenover RTL Boulevard nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van het programma: “We hebben drie mensen en dat zijn drie meningen en ik kan niet namens die andere mensen praten. Ik heb er geen zin meer in, maar wat die andere mensen doen, die moeten hun eigen beslissing nemen.”

Derksen zou overigens wel door willen gaan als Hélène Hendriks de presentatierol van Genee overneemt. Van der Gijp heeft tegenover het Algemeen Dagblad echter al laten weten dat dit geen optie is: “Televisie is ook kansberekening. Ik denk dat veel mensen die naar ons gekeken hebben iets hebben van: het is mooi geweest. Zo'n zeventig, tachtig procent schat ik in.”

