Bayern heeft boodschap voor Liverpool en Barça: ‘We doen niet aan spotprijsjes'

Dat Thiago Alcántara deze transferperiode wil vertrekken bij Bayern München is vrijdag nog maar eens bevestigd door voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Er zijn nog wel gesprekken geweest met de middenvelder en technisch directeur Hasan Salihamidzic om het tot 2021 lopende contract te verlengen, maar deze onderhandelingen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, zo klinkt het.

Rummenigge had in eerste instantie nog hoop dat Thiago voor Bayern behouden zou blijven. "Salihamidzic had een zeer productief gesprek met hem", verklaart de preses van de Duitse kampioen vrijdag in een reactie aan Sky Deutschland. "Op een gegeven moment leek een nieuw contract slechts een kwestie van tijd. Thiago kwam onlangs echter met de mededeling dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging elders. Dat kunnen wij alleen maar accepteren."

De Bayern-voorzitter benadrukt daarnaast dat Bayern niet overhaast te werk gaat met de verkoop van Thiago. Elk bod op de middenvelder zal eerst grondig worden bestudeerd. "Zijn contract loopt nog een jaar door en mocht hij tot een akkoord komen met een andere club, dan zal eerst moeten worden voldaan aan de door ons vastgestelde transfersom. Tot nu heeft nog geen enkele club zich bij ons gemeld voor Thiago." Rummenigge betrekt ook David Alaba in de discussie. "Alleen vanaf een bepaald bedrag zijn we bereid om over de verkoop van deze twee spelers te praten. We zijn niet van plan om spelers voor een spotprijsje van de hand te doen."

Volgens BILD ligt de transfersom van Thiago op dertig miljoen euro, met Liverpool als belangrijkste gegadigde om hem deze zomer over te nemen. Onder meer Sport en Mundo Deportivo kwamen donderdag met het bericht dat Barcelona in de markt is voor Alaba en dat de interesse wederzijds lijkt te zijn. De linksback lijkt een voorkeur te hebben voor LaLiga, mocht hij binnenkort van club wisselen. Europese clubs kunnen tot uiterlijk 5 oktober zaken doen op de internationale transfermarkt.