Ajax verkoopt Sven Botman voor miljoenen aan Lille OSC

Sven Botman is officieel speler van Lille OSC. De Franse club maakt vrijdagochtend melding van de komst van de twintigjarige verdediger, die zich voor vijf jaar aan zijn nieuwe werkgever heeft verbonden. Met de overgang van de stopper van Ajax is naar verluidt acht miljoen euro gemoeid. De Amsterdammers hebben ook een dooverkooppercentage in de deal weten te bedingen.

Botman meldde zich in 2009 in de jeugdopleiding van Ajax en wist het uiteindelijk tot Jong Ajax te schoppen. In dienst van de Amsterdamse beloften kwam hij in het seizoen 2018/19 tot 28 optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen maakte Botman veel indruk op huurbasis bij sc Heerenveen en dat zal ook de reden zijn dat Lille bij hem is uitgekomen. Botman verlaat Ajax nu zonder ook maar een minuut in de hoofdmacht te hebben gespeeld.

Botman was in eerste instantie van plan om voor zijn kans bij Ajax te gaan, zo vertelt hij vlak na de bekendmaking van zijn transfer in gesprek met De Telegraaf: “Ik moest en zou bij Ajax slagen, heb daarvoor zelfs een nieuw en verbeterd contract getekend.” In de afgelopen maanden begon de interesse in de verdediger echter steeds meer toe te nemen: “Aanvankelijk heb ik alles afgehouden, omdat Ajax een plan met me had, waar ik achter stond. Maar de technisch directeur van Lille, Luis Campos, hield vol. Daarom heb ik besloten toch een keer te gaan luisteren. Gek genoeg kreeg ik een beter gevoel bij Lille dan bij Ajax.”

Dat Botman aankomend seizoen Daley Blind voor zich zou hebben in de Johan Cruijff ArenA heeft een rol gespeeld in zijn beslissing: “Bij Lille ben ik voor de basis gehaald en bij Ajax zou ik een monument voor me hebben. Begrijp me goed. Daley is terecht onomstreden, want hij doet het heel goed. En tweede linker centrale verdediger bij Ajax zijn, is prima. Maar voor mijn ontwikkeling is spelen nog veel beter. Qua fysiek pas ik ook goed in Frankrijk.”

Botman is na Joël Veltman, die eerder deze week de overstap maakte naar Brighton & Hove Albion, en de aan FC Twente verhuurde Kik Pierie de derde centrale verdediger die in korte tijd bij Ajax vertrekt. Erik ten Hag heeft nu nog de beschikking over Blind, Edson Álvarez, Perr Schuurs, Jurrien Timber en de van een uitleenbeurt bij Alavés teruggekeerde Lisandro Magallan. Lisandro Martínez kan eventueel ook in het hart van de defensie spelen.