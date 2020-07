Opvallende kleur nieuw uitshirt Real Madrid zorgt voor verbazing en afschuw

In navolging van Barcelona komt ook Real Madrid op de laatste dag van juli met het nieuwe uitshirt op de proppen. De kampioen van Spanje kiest voor het seizoen 2020/21 voor een roze shirt, met blauwe strepen aan de zijkant. Net als de concurrent uit Barcelona is wat betreft het nieuwe shirt een heel andere weg gekozen. Het uitshirt van afgelopen seizoen was namelijk donkerblauw van kleur.

De Koninklijke verdedigt de Spaanse landstitel komend seizoen in een nieuw thuisshirt. Het tricot van het elftal van trainer Zinédine Zidane is zoals gebruikelijk overwegend wit, met roze strepen aan de zijkant. Het was eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe thuis- en uitshirts, die op de sociale media worden gepresenteerd door Karim Benzema, in juni zouden worden gepresenteerd, maar vanwege de aanhoudende coronacrisis in Spanje werd besloten om de lancering uit te stellen tot 31 juli.

Real Madrid have just dropped their home and away shirts for next season and they're fire. ???????? pic.twitter.com/TSjrAVQlQh — Football Tweet (@Football__Tweet) July 31, 2020

De supporters van Real Madrid zijn bepaald niet eensluidend over de keuze voor het roze uitshirt voor aankomend seizoen. Menig aanhanger van de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad heeft weinig op met het door Adidas ontworpen tenue, zo blijkt uit de reacties op de sociale media. Er zijn tevens klachten over het ontbreken van de bekende Adidas-strepen op de schouders, wat in de oude situatie wél het geval was bij de 34-voudig kampioen.