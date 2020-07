Twitteraars vallen massaal over ‘gekopieerd’ nieuw uitshirt Barcelona

Barcelona heeft vrijdag officieel het nieuwe uitshirt voor de jaargang 2020/21 gepresenteerd. Het nieuwe tricot van de Catalaanse grootmacht is zwart van kleur, met tevens enkele goudkleurige accenten. Het is een groot verschil met het uitshirt van het afgelopen seizoen, dat geel van kleur was en schuinlopende rode en blauwe banen bevatte.

Op de website van Barcelona wordt de keuze voor het nieuwe shirt nader uitgelegd. "De kleuren zitten van binnen", zo luidt het statement. "Het shirt is zwart, de kleur is deze keer niet aanwezig. Hiermee willen we aantonen dat Blaugrana het ware kleurenpallet is voor deze club, welke kleur er ook aan een shirt wordt gegeven." Het is de derde keer in de clubgeschiedenis dat het uitshirt de kleur zwart meekrijgt. In het seizoen 2011/12 was dit ook zo, terwijl in de jaargang 2013/14 wat betreft het derde shirt werd gekozen voor deze kleur.

?? Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020

Op de social media-kanalen worden de nieuwe shirts gepresenteerd door onder meer Frenkie de Jong, Lionel Messi en Sergio Busquets. De reacties op met name Twitter zijn zeer wisselend. Sommige fans snappen de keuze van Barcelona heel goed, maar er klinken ook opvallend veel kritische geluiden. Veel Afrikaanse supporters verwijzen naar het shirt van de Zuid-Afrikaanse topclub Kaizer Chiefs, dat veel overeenkomsten heeft met het tricot van Barcelona. Tevens wordt de vergelijking getrokken met het uitshirt van Manchester United uit het seizoen 2007/08, toen the Red Devils de Champions League veroverden.