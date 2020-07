La Gazzetta dello Sport: Ibrahimovic weet waar hij komend seizoen speelt

Zlatan Ibrahimovic lijkt een definitieve beslissing te hebben genomen aangaande zijn toekomst als clubspeler. Volgens La Gazzetta dello Sport blijft de inmiddels 38-jarige aanvaller namelijk ook na dit seizoen verbonden aan de nummer zes in de Serie A. Ibrahimovic gaat binnenkort met de clubleiding van de Milanezen om de tafel om over een nieuw contract in het San Siro te praten, zo klinkt het.

Bovengenoemde sportkrant meldt voorts dat Ibrahimovic gelooft in de weg die is ingeslagen onder trainer Stefano Pioli, die in oktober vorig jaar werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De ploeg is ongeslagen sinds de hervatting en mede daardoor is een plaats in de subtop, met het bijbehorende Europa League-ticket, een feit. Het is nog niet bekend wanneer alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan. Ook de lengte van de nieuwe verbintenis is onbekend. Het huidige contract van de routinier, die in januari terugkeerde bij AC Milan, loopt op 31 augustus af.

La Gazzetta dello Sport neemt ook enkele details omtrent het nieuwe contract onder de loep. Ibrahimovic zou in de nieuwe situatie in Milaan jaarlijks vier miljoen euro per jaar opstrijken, een bedrag dat door verschillende bonussen verder kan oplopen. Zo zal door het bestuur worden gekeken naar het aantal doelpunten, het aantal duels in de Serie A en Europa League en eventuele plaatsing voor de Champions League.

Voor Ibrahimovic staat de teller op negen doelpunten en vijf assists in zeventien optredens in de Serie A sinds januari. In de midweekse uitwedstrijd tegen Sampdoria (1-4 overwinning) toonde de boomlange spits andermaal zijn goede vorm. Ibrahimovic was naast twee treffers verantwoordelijk voor een assist. Het helemaal opgeleefde AC Milan sluit het seizoen 2019/20 zaterdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Cagliari.