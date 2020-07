Naci Ünüvar: ‘Dat doet wel wat met je als je dat zo hoort, kippenvel’

Naci Ünüvar verlengde vorige week zijn contract bij Ajax tot medio 2023. De zeventienjarige aanvallende middenvelder geldt als groot talent, waardoor er interesse was van buitenlandse clubs. Ünüvar is blij dat hij zich langer heeft verbonden aan de club waar hij al sinds 2011 actief is. Het toptalent keek in zijn jeugdjaren bij Ajax op naar bijvoorbeeld Abdelhak Nouri en Hakim Ziyech.

"In de beginfase van mijn opleiding keek ik altijd op naar Nouri, die al wat verder was. Ik keek naar de dingen op het veld, maar ook daarbuiten. Hoe hij zich gedroeg naar de buitenwereld", vertelt Ünüvar in gesprek met FunX. "Nooit deed hij stoer. Hij was altijd lief, altijd vrolijk met iedereen. Ik denk dat dat belangrijk is als je voetballer bent."

Ünüvar werd in 2019 uitgeroepen tot Talent van De Toekomst bij de Amsterdammers. De spelmaker kreeg de Abdelhak Nouri Trofee uitgereikt door de broer en vader van Nouri. "Dat je de prijs krijgt van zijn vader en hij dan zegt: Abdelhak was ook echt fan van jou, hij zal nu supertrots op je zijn. Dat doet wel wat met je als je dat zo hoort. Kippenvel."

Ook Ziyech diende als voorbeeld voor Ünüvar. De naar Chelsea getransfereerde vleugelspeler geloofde eerst niet dat Ünüvar al op zo'n jonge leeftijd furore maakte. "Dat was bij de Future Cup, toen ik veertien jaar was. In een interview zei Hakim: ik geloof niet dat hij veertien is. Hij zei goede dingen over mij. Vanaf toen ben ik hem gaan volgen en toen volgde hij mij terug (op social media, red.). Toen is het contact alleen maar beter geworden."

Op een gegeven moment mocht Ünüvar zich melden bij het eerste elftal van Ajax. "Als je als jonge jongen erbij komt, is het fijn als zo'n grote speler binnen de selectie je goed opvangt. Ik was zestien en zenuwachtig, maar Hakim hielp me echt met alles. Hij inspireert me als persoon. Tegen zijn fans doet hij altijd lief. Maar ook binnen het veld... Als een grote speler zo een jonge jongen opvangt, is dat een fijn gevoel, kan ik je vertellen. Als ik ooit zo'n speler wordt binnen de selectie, ga ik de young boys altijd helpen. Ik heb zelf ervaren hoe het is", aldus Ünüvar.