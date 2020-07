Michel Vorm staat voor terugkeer naar Nederland

Michel Vorm keert mogelijk terug in de Eredivisie. De 36-jarige doelman is transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en is momenteel op zoek naar een nieuwe club. De routinier vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat er al wat contacten zijn gelegd. "Ik voel me nog heel erg fit en goed", benadrukt Vorm.

"Toen ik begin vorig seizoen een tijdje geen club had en weer in Nederland woonde, besefte ik wel dat ik mijn kinderen hier graag zie opgroeien. Een club in Nederland of Belgi├ź zou me wel wat lijken. Er zijn al wat contacten met clubs", aldus de keeper, die niet per se zal eisen dat hij ergens de eerste doelman wordt. "Ik kan op verschillende manieren van dienst zijn."

Vorm was eerder jarenlang actief voor de FC Utrecht. In totaal keepte de vijftienvoudig Oranje-international 159 wedstrijden voor de Domstedelingen. Vorm weet dat de deur in Utrecht altijd voor hem openstaat. "Dat is echt mijn club en ik volg ze nog echt op de voet. Ik weet dat ze een aantal talentvolle doelmannen hebben daar. Bij een keeper als Maarten Paes zie ik veel van mezelf terug."

De sluitpost was vanaf medio 2014 actief voor Tottenham, waar hij 48 duels voor heeft gespeeld. "Je weet dat als je bij zo'n grote club gaat spelen dat het moeilijk wordt. Uiteindelijk heb ik nog best wat wedstrijden kunnen spelen. Ook in de Champions League", stelt Vorm, die de return van de halve finale van de Champions League vorig seizoen tegen Ajax (2-3 winst) de meest speciale wedstrijd vond toen hij bij the Spurs speelde.

"Dat je bij rust met 2-0 achterstaat en je hebt de heenwedstrijd al met 0-1 verloren tegen een fantastisch spelend Ajax, maar die wedstrijd dan nog wint. Wat dat doet met een ploeg is ongekend. Ik kende best wat spelers bij Ajax natuurlijk en vrienden van me zijn fan van de club. Dat maakte het allemaal extra speciaal en zorgde ook wel weer voor een dubbel gevoel", besluit Vorm.