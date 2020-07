‘Real Betis denkt aan Nederlandse trainer als noodplan na extreem bod'

Manuel Pellegrini vertrekt mogelijk na nog geen maand alweer bij Real Betis, zo verzekeren Spaanse media donderdagavond. Hoewel de oefenmeester uit Chili eerder deze maand een driejarige verbintenis met de Spaanse club ondertekende, zou een nog onbekende club uit China ‘een extreem voorstel’ bij hem hebben neergelegd. De financiële voorwaarden zijn van dusdanige aard dat Pellegrini het voorstel momenteel serieus in overweging neemt, zo klinkt het.

De Chinese Super League is geen onbekend terrein voor Pellegrini, die tussen 2016 en 2018 voor de selectie van Hebei China Fortune stond. De ex-trainer van onder meer Villarreal, Real Madrid en Manchester City was daarna werkzaam voor West Ham United. Antonio Cordón speelt een belangrijke rol in deze kwestie. De eveneens deze maand bij Betis aangestelde technisch directeur kent Pellegrini nog goed van hun gezamenlijke periode bij Villarreal en de aanwezigheid van de Chileen was voor de Spanjaard een reden om bij Betis te tekenen.

Cordón was op zijn beurt tot voor kort werkzaam voor de Ecuadoriaanse voetbalbond, net als Jordi Cruijff. De zoon van wijlen Johan Cruijff koos er een week geleden voor om op te stappen als bondscoach van Ecuador en volgens de laatste berichten is de Nederlander het noodplan van Cordón indien Pellegrini ervoor kiest om terug te keren naar China.

Cruijff stapte eind 2019 op als trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan. Hij werkte anderhalf jaar in China en beleefde er zijn tweede klus als hoofdtrainer, na een eerdere periode bij Maccabi Tel Aviv in Israël. Hij was daar ook technisch directeur, net als eerder bij het Cypriotische AEK Larnaca. Ervaring met het trainerschap in Spanje heeft de voormalig voetballer van onder meer Barcelona en Manchester United niet.

Real Betis heeft een teleurstellend seizoen achter de rug, ondanks de nodige investeringen in de selectie. Na de tiende plaats in 2018/19 was een plek bij de eerste zes, en daarmee plaatsing voor Europees voetbal, de minimale doelstelling, maar de Zuid-Spanjaarden eindigden in de voorbije voetbaljaargang als vijftiende: slechts vijf punten boven de rode streep.