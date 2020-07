BILD: Memphis Depay moet ‘man van 120 miljoen euro’ opvolgen

Memphis Depay wacht mogelijk een transfer van Olympique Lyon naar Borussia Dortmund, zo meldt BILD donderdagavond. Volgens de Duitse krant denkt de Bundesliga-club aan de 26-jarige Nederlander als opvolger van Jadon Sancho, die concrete interesse van Manchester United geniet. Het is echter maar de vraag of Sancho daadwerkelijk na drie jaar terugkeert naar zijn vaderland.

Coronacrisis of niet, Borussia Dortmund houdt nog altijd vast aan een vraagprijs van 120 miljoen euro voor Sancho. Hoewel de Engelsman zelf naar verluidt graag wil terugkeren naar de Premier League, is Manchester United juist bereid om langer te wachten in de hoop dat de vraagprijs omlaaggaat. De kwalificatie voor de Champions League en de daarbij behorende miljoenen aan inkomsten zorgen niet voor een ander standpunt inzake de ex-speler van Manchester City, dat in de zomer van 2017 een doorverkooppercentage van liefst twintig procent bedong.

Depay ligt nog maar voor een jaar vast bij Olympique Lyon en zou bij het mislopen van Europees voetbal absoluut willen vertrekken. Les Gones hebben nog twee kansen. Vrijdag wacht immers de Coupe de la Ligue-finale tegen Paris Saint-Germain en bij winst plaatst Lyon zich voor de Europa League. In augustus hervat Lyon ook de jacht op de Champions League, waarin het in de achtste finales op een 1-0 voorsprong staat tegen Juventus. Winst van het toernooi betekent automatisch hernieuwde deelname.

Van Borussia Dortmund hoeft Sancho niet te vertrekken. “Jadon is een buitengewone voetballer”, benadrukt BVB-directeur Michael Zorc. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat zo’n jong iemand bij zo’n grote hoeveelheid doelpunten betrokken is geweest. Ik zou blij zijn als hij komend seizoen nog bij ons blijft. En hij heeft natuurlijk ook nog een contract”, verwijst de sportbestuurder naar het contract tot medio 2022.

Sancho, in maart twintig jaar geworden, kwam in 2019/20 tot 44 duels voor Borussia Dortmund in alle competities. Daarin was de Engels international goed voor 20 doelpunten en 19 assists. Depay liep in december een gescheurde kruisband op en begon vervolgens aan een race tegen de klok om tijd fit te raken voor het EK, dat door de coronacrisis naar volgend jaar zomer werd verplaatst. De aanvaller kan Lyon nog wel van dienst zijn in de strijd om een Europees ticket.