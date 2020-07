Brahim Darri schrijft historie en voegt zich bij zeventien landgenoten

Brahim Darri is volgend seizoen met Fatih Karagümrük actief in de hoogste Turkse voetbalafdeling. De geboren Amersfoorter, in het verleden in de Eredivisie actief voor onder meer Vitesse en Heracles Almelo, won de finale van de play-offs om promotie naar de Süper Lig donderdagavond na een strafschoppenserie van Adana Demirspor, waar met de geboren Utrechter Hasan Kilic eveneens een Nederlander in de basis begon. Na negentig minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord en in de verlening die volgde werd niet meer gescoord. Fatih Karagümrük keert na een afwezigheid van 36 jaar terug op het hoogste niveau en is na Hatayspor en Erzurumspor de derde club die promoveert vanuit de TFF 1. Lig, waardoor het deelnemersveld van de Süper Lig nu compleet is. Woensdag werd al duidelijk dat er dit seizoen geen degradanten worden aangewezen op het hoogste niveau, waardoor de Süper Lig volgend seizoen zal bestaan uit 21 teams.

Adana Demirspor en Fatih Karagümrük eindigden in de reguliere competitie op respectievelijk een derde en vijfde plaats, waardoor beide teams instroomden in de play-offs. Adana Demirspor plaatste zich voor de finale door Bursaspor over twee wedstrijden met 4-1 te verslaan, terwijl het tweeluik van Fatih Karagümrük met Akhisarspor resulteerde in een 4-3 overwinning voor de formatie uit Istanbul. Beide teams hadden vanavond met Kilic, die in Nederland actief was voor FC Den Bosch, en Darri één Nederlander aan de aftrap, maar zij konden niet voorkomen dat er zich een saai schaakspel ontvouwde in Ankara.

Het mocht dan ook geen verrassing heten dat het openingsdoelpunt vijf minuten voor rust tot stand kwam uit een dood spelmoment. Alparslan Erdem bracht de bal vanuit een vrije trap op ongeveer dertig meter van het doel in het strafschopgebied, waarna middenvelder Cagri Ortakaya met het hoofd scoorde voor Fatih Karagümrük: 0-1. Daarvoor waren beide ploegen overigens slechts één keer gevaarlijk geweest: Volkan Sen werkte de bal namens Adana Demirspor rakelings over, terwijl Kurtulus Yurt aan de overzijde een kopbal van Artur Sobiech pareerde.

‘Ali B belde me na zes wedstrijden en zei: ‘Galatasaray is jou aan het volgen’’

Voetbalzone sprak afgelopen april nog met Brahim Darri over het over het reilen en zeilen bij Fatih Karagümrük Lees artikel

Kort na de onderbreking was Darri voor het eerst gevaarlijk. De linksbuiten loste van net buiten de zestien een schot op doel af, maar zijn inzet wist Yurt uiteindelijk niet in de problemen te brengen. Daarna gebeurde er lange tijd niets noemenswaardig, totdat Adana Demirspor twintig minuten voor tijd de gelijkmaker op het scorebord wist te brengen. De Gambiaanse spits Pa Dibba werd op ongeveer 25 minuten van het doel tussen twee verdedigers van Fatih Karagümrük in gevonden door Berk Yildiz, waarna hij de bal perfect aannam, richting het strafschopgebied stormde en uiteindelijk met links de verre hoek vond: 1-1.

In de slotfase werd er niet meer gescoord, waardoor de teams gingen verlengen. Darri maakte die overigens niet mee vanaf het veld: hij was twaalf minuten voor tijd gewisseld. In de verlenging was de eerste mogelijkheid voor Fatih Karagümrük: een poging van invaller Engin Bekdemir werd tot hoekschop verwerkt door Yurt. Kort erna scheerde een inzet van Yildiz rakelings voorbij het doel van Fatih Karagümrük. In de tweede helft van de verlenging namens de ploegen weinig risico, waardoor een strafschoppenserie onvermijdelijk was. De strafschoppen werden beter genomen door Fatih Karagümrük.

Met de promotie van Fatih Karagümrük en Darri komt het aantal Nederlandse spelers dat volgend seizoen actief zal zijn in de Süper Lig op achttien. Aykut Demir (Erzurumspor), Ömer Bayram (Galatasaray), Ryan Babel (Galatasaray), Bilal Basacikoglu (Trabzonspor), Deniz Türüc (Fenerbahçe), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) Garry Rodrigues (Fenerbahçe), Oguzhan Özyakup (Besiktas), Jeremain Lens (Besiktas), Dogucan Haspolat (Kasimpasa), Ben Rienstra (Kayserispor), Mike van Beijnen (Genclerbirligi), Mats Seuntjens (Genclerbirligi), Mitchell Donald (Yeni Malatyaspor), Murat Yildirim (Yeni Malatyaspor), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor) en Ismail Aissati (Denizlispor) zijn allen nog in het bezit van een contract tot ten minste medio 2021.

Voor Ryan Donk (Galatasaray) en Nadir Ciftci (Genclerbirligi) geldt dat hun contract deze zomer afloopt, waardoor nog onzeker is of zij volgend seizoen in Turkije actief zullen zijn. Voor veel van de genoemde spelers geldt overigens wel dat zij een dubbele nationaliteit hebben, zoals voor Darri, Bayram en Özyakup bijvoorbeeld. Fatih Karagümrü wordt volgend jaar na Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, Istanbul Basaksehir en Kasimpasa de zesde ploeg uit Istanbul in de Süper Lig.