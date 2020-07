Deze twee ploegen strijden dinsdag om het laatste Premier League-ticket

Brentford en Fulham gaan onderling op 4 augustus op Wembley uitmaken wie als laatste team naar de Premier League promoveert. Brentford plaatste zich woensdagavond ten koste van het Swansea City van Erwin Mulder en Mike van der Hoorn voor de promotiefinale en donderdag groeide Fulham uit tot de andere finalist. Het weerzien met Cardiff City ging weliswaar met 1-2 verloren, maar de 0-2 zege in het heenduel telde zwaarder.

De start van de bezoekers op Craven Cottage mocht er zijn: na acht minuten kopte Curtis Nelson uit een hoekschop van Joe Ralls eenvoudig de 0-1 binnen. Luttele minuten later nivelleerde Neeskens Kebano echter al de tussenstand. De naar Johan Neeskens vernoemde middenvelder ontsnapte aan de aandacht van de Cardiff-defensie en prikte simpel de 1-1 binnen. Enkele minuten na rust maakte Lee Tomlin na een scrimmage in het strafschopgebied van dichtbij de 1-2, maar tot meer was de Welshe club niet in staat.

Aboubakar Kamara raakte namens Fulham de paal en aan de andere kant was Marek Rodak zeer attent op een poging van Will Vaulks. Fulham en Cardiff City degradeerden afgelopen seizoen uit de Premier League en zodoende kunnen the Cottagers al na een jaar hun rentree op het allerhoogste niveau maken. Het in 1889 opgerichte Brentford, waar Halil Dervisoglu op de loonlijst staat, kwam nog nooit uit in de in 1992 opgerichte Premier League. De finale op Wembley tussen de twee clubs uit West-Londen gaat om 20.45 uur van start.

Bournemouth, Watford en Norwich City komen vanaf komend seizoen in de Championship uit, terwijl Leeds United en West Bromwich Albion rechtstreekse promotie naar de hoogste klasse afdwongen. De nummers drie tot en met zes van de Championship moe(s)ten in een play-off uitmaken wie het derde en laatste ticket bemachtigt. Het Derby County van Phillip Cocu eindigde op een tiende plaats.