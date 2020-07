Onana neemt met schitterende woorden afscheid van ‘bro’ Veltman

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Joël Veltman heeft eindelijk zijn droomtransfer te pakken. De verdediger kon vorig jaar al de overstap van Ajax naar de Premier League maken, maar werd door Marc Overmars aan zijn contract gehouden. Ajax en Brighton & Hove Albion maakten woensdagavond echter de transfer van de 28-jarige Nederlander naar Engeland officieel. Tal van ex-ploeggenoten wensen Veltman veel succes, zo ook André Onana. “Echte vrienden hoeven niet altijd samen te zijn. Zie je snel, bro! Veel succes”, zo schreef hij donderdagavond.

Real friends do not always need to be together. See you soon bro! Good luck ???????? @joel_veltman pic.twitter.com/CE0HRwZxfi — Andre Onana (@AndreyOnana) July 30, 2020

Veltman nam zelf woensdagavond laat via sociale media afscheid van de fans van Ajax. Onder zijn publicatie reageerden tal van voormalige ploeggenoten, evenals voetballers die niet meer voor Ajax actief zijn zoals Matthijs de Ligt, Bruno Varela, Ricardo Kishna, Lasse Schöne en Anwar El Ghazi. Veltman debuteerde immers in 2012 in de hoofdmacht van Ajax en speelde 246 duels voor de Amsterdamse club.