Aanvoerder van Saint-Étienne stopt na wilde charge op Kylian Mbappé

De wilde tackle op de benen van Kylian Mbappé is de laatste actie van Loïc Perrin op het voetbalveld. De bijna 35-jarige aanvoerder van Saint-Étienne besloot zes dagen na de verloren finale om de Coupe de France tegen Paris Saint-Germain (0-1) zijn carrière te beëindigen.

“Ik had gehoopt op een ander einde, maar ik ben trots op de reis die ik gedurende zeventien jaar als profvoetballer heb afgelegd", schrijft Perrin op Instagram. De verdediger moest in het Stade de France na een half uur met rood van het veld, na een charge op de benen van Mbappé. De aanvaller van PSG hield een verstuikte enkel en verrekte enkelbanden over aan de tackle van Perrin.

Perrin droeg sinds zijn twaalfde het groene shirt van Saint-Étienne. Hij speelde 470 wedstrijden in de hoofdmacht en was jarenlang de aanvoerder. Perrin had eerder al aangekondigd deze zomer te stoppen, maar overwoog toch nog een jaar door te gaan omdat het seizoen als gevolg van de coronacrisis ineens voorbij was. De veteraan kiest er uiteindelijk voor om toch niet door te gaan.

Mbappé mist door de charge van Perrin vrijdag de finale om de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon en is er vermoedelijk ook niet bij op 12 augustus. Dat is de dag dat de Franse landskampioen het in de kwartfinale van de Champions League opneemt tegen Atalanta.