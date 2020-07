Van Hanegem tipt nieuwe én verrassende rol voor Ziyech bij Chelsea

Willem van Hanegem weet precies waar Hakim Ziyech komend seizoen moet gaan spelen bij Chelsea. Volgens de oud-international moet de van Ajax overgekomen Marokkaans international niet als rechtsbuiten of aanvallende middenvelder worden gebruikt. “Het is een beetje gek, maar ik zou hem centraal op het middenveld opstellen”, vertelt Van Hanegem in gesprek met FOX Sports.

“Ik heb Chelsea van de week zien spelen”, vertelt Van Hanegem aan Hans Kraay jr, waarschijnlijk doelend op de 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers. “Chelsea komt mensen tekort die een verbinding maken. Tussen de middenvelders, voorhoede en achterhoede. En die hadden ze in die wedstrijd niet. Natuurlijk kun je zeggen: ‘ja, maar die Fransman deed niet mee’”, verwijzend naar Ngolo Kanté. “Maar dat is niet zo’n verfijnde voetballer als Ziyech.”

Kraay jr. herhaalde de stelling van Van Hanegem. “Dus als jij trainer van Chelsea zou zijn, zou je Ziyech niet hangend op rechtsbuiten zetten en ook niet op tien. Je zou hem als een van de voetballende controleurs neerzetten?” Van Hanegem: “Ja, omdat hij dat vermogen in zich heeft. Alleen, het is op het middenveld wel wat drukker. Dan moet je nog sneller leren handelen. Dat vermogen heeft-ie wel, maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden.”

Doorgaans kiest Lampard centraal op het middenveld voor Mateo Kovacic als verbindingsspeler. Ook bijvoorbeeld Billy Gilmour zou een optie kunnen zijn. De negentienjarige Schots jeugdinternational, die drie jaar geleden overkwam van Rangers FC, kreeg dit seizoen in negen wedstrijden een kans van Lampard.

Chelsea besloot het competitieseizoen afgelopen zondag met een 2-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers en gaat zodoende volgend jaar als nummer vier van de Premier League de Champions League in. Zaterdagavond strijdt de ploeg van Frank Lampard met stadsgenoot Arsenal om de FA Cup. Ook de finale van het beroemde bekertoernooi moet Ziyech nog aan zich voorbij laten gaan.