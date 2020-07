Data van tweede transferperiode in Nederland zijn bekend

De Nederlandse clubs zijn donderdag door de KNVB ingelicht over de tweede transferwindow. Voor de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaat de transfermarkt van woensdag 5 augustus tot en met dinsdag 6 oktober om 23.59 uur.

De transferperiode in Nederland loopt daarmee vrijwel gelijk met die in onder meer Duitsland, Spanje en Italië, waar de markt op maandag 5 oktober dicht gaat. In Engeland kunnen de clubs tot en met 16 oktober handelen in spelers.

Vanwege de coronacrisis hebben alle landen de data van de transferperiode moeten aanpassen. Vanwege het vroegtijdig stopgezette seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie was er in Nederland al een eerste transferwindow, die liep van 1 tot en met 21 juli.

In de periode tussen 21 juli en 5 augustus is het voor de clubs toegestaan om spelers aan te trekken en mee te laten trainen. De aanwinsten mogen in die periode alleen niet uitkomen in (oefen)wedstrijden. Vanaf 5 augustus is de transfermarkt weer open en mogen de Nederlandse clubs hun aanwinsten ook opstellen in oefenwedstrijden en officiële duels

Het Eredivisie-seizoen begint op zaterdag 12 september met de wedstrijd FC Utrecht-AZ. De eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zijn op 28 augustus.