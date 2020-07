Zwarte dag voor Trabzonspor daags na winnen van nationale beker

Trabzonspor mag komend seizoen definitief niet meedoen aan de Champions League. De Turkse club had bij het internationaal sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen de Europese uitsluiting van een jaar, maar zonder succes. Als nummer twee van de Turkse competitie had Trabzonspor mogen meedoen aan de voorrondes van het Europese miljardenbal.

De UEFA legde Trabzonspor begin juni een schorsing op, omdat de club die toen bovenaan de ranglijst stond zijn financiële zaken nog steeds niet op orde had. Trabzonspor had de Europese voetbalbond vier jaar geleden beloofd dat het in 2019 de in- en uitgaven in balans zou hebben. Het lukte de club echter opnieuw niet te voldoen aan de regels van Financial Fair Play, met een schorsing tot gevolg.

Trabzonspor eindigde in de Turkse competitie vier punten achter kampioen Basaksehir. De beslissing van de CAS betekent dat Basaksehir en Besiktas aan de Champions League gaan deelnemen. De Europa League-tickets zijn voor Sivasspor, Alanyaspor en Galatasaray.

Trabzonspor veroverde woensdag wel de Turkse beker. In de in Istanbul gespeelde finale werd Alanyaspor verslagen, 2-0. Abdülkadir Ömür zette Trabzonspor na ongeveer een half uur op voorsprong. In de tiende en laatste minuut van blessuretijd zorgde Alexander Sörloth, ex-spits van FC Groningen, voor de beslissing.